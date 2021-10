Hannover

Um einen starken Stellenabbau zu verhindern, wird das Komponentenwerk von Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) neu ausgerichtet. Neben Bauteilen für Verbrennermotoren und Wärmetauschern sollen die rund 1200 Beschäftigten künftig auch Kernkomponenten für die E-Mobilität fertigen. Auf einen entsprechenden Zukunftsplan hätten sich das Unternehmen und der Betriebsrat verständigt, teilte Volkswagen mit. „Wir bereiten das Werk damit auf das Elektrozeitalter vor und geben ihm eine langfristige Perspektive“, sagte der Standortleiter der Geschäftseinheit Volkswagen Group Components in Hannover, Timo Gleis.

Das Werk auf dem VWN-Gelände in Stöcken ist eng an die Nutzfahrzeuge-Tochter angebunden – formal gehört es aber zur Komponentensparte des Mutterkonzerns, die seit 2019 als eigenständige Geschäftseinheit operiert. In dem Bereich sind weltweit rund 75.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 48 Standorten tätig – etwa 20.000 davon in Norddeutschland. „Es macht wirtschaftlich einfach Sinn, dass das Stöckener Werk näher an Volkswagen Nutzfahrzeuge heranrückt“, sagte Gleis.

Auch Ladesäulen für E-Autos

Bisher werden dort neben Wärmetauschern unter anderem Zylinderköpfe und Saugrohre für Motoren hergestellt. Künftig sollen die Beschäftigten zusätzlich das Batteriesystem für den Elektro-Bulli ID.Buzz produzieren, der von 2022 an bei Volkswagen Nutzfahrzeuge vom Band rollen wird. Für den Aufbau der neuen Montage investiere das Unternehmen rund 100 Millionen Euro, hieß es. Zudem übernimmt das Werk die Fertigung von Schnellladesäulen, die VW unter anderem gemeinsam mit Eon und BP vermarktet. Darüber hinaus soll die Geschäftseinheit auch die Achsen für den ID.a Buzz bauen. Weil dafür im Stöckener VWN-Werk der Platz nicht reiche, solle die Fertigung in einer neuen Montagehalle in Barsinghausen stattfinden, erklärte Volkswagen. Dort entstünden rund 200 Arbeitsplätze.

Das bisherige Geschäft – die Gießerei und Wärmetauscherfertigung – will die Komponentensparte in Stöcken fortführen. Es werde aber „mit dem allgemeinen Rückgang der Verbrennungstechnologie schrittweise reduziert“, erklärt das Unternehmen. Dem Vernehmen nach soll bis 2029 jeder sechste der rund 1200 Arbeitsplätze wegfallen; Kündigungen sind dabei ausgeschlossen. Man habe eine „dauerhafte Perspektive für den Komponentenstandort Hannover und die Beschäftigungssicherung“ vereinbart, sagte der stellvertretende Betriebsratschef von VWN, Stavros Christidis.

Neue Modelle am Standort

Der Standort Stöcken steht vor einem umfassenden Umbau. Kürzlich hat VWN mit der Produktion des neuen Multivans T7 begonnen. Im nächsten Jahr folgt der ID.Buzz. Die Produktion des Handwerker-Bullis T6.1 läuft Ende 2024 aus. Spätestens im Jahr darauf sollen mehrere Varianten eines Oberklasse-SUV mit eigener Software die Modellpalette erweitern. Weil Roboter immer mehr Tätigkeiten übernehmen und bei der Fertigung von Elektrofahrzeugen weniger Arbeitsschritte notwendig sind als beim Bau von Verbrennern, soll die Zahl der Beschäftigten in Stöcken bis 2029 um etwa ein Drittel auf rund 10.000 schrumpfen. Entlassungen sind laut einer Betriebsvereinbarung jedoch ausgeschlossen.

Von Jens Heitmann