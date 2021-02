Hannover

Volkswagen hat die Produktion des Camping-Bullis California in Hannover-Limmer am Mittwoch wieder aufgenommen. Das Unternehmen hatte die Fertigung vor knapp zwei Wochen wegen der Infektion von Mitarbeitern mit dem Coronavirus gestoppt. Nach einer weiteren Testung der Beschäftigten mit einem potenziellen Ansteckungsrisiko gebe es keine Hinweise auf ein akutes Infektionsgeschehen, sagte ein Sprecher der Volkswagen Group Services. Die Firma baut die Fahrzeuge im Auftrag von Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN).

Zunächst waren 14 der insgesamt 430 Beschäftigten an dem Standort positiv auf den Covid-19-Erreger getestet worden. Später hat sich die Zahl nach Angaben des Gesundheitsamtes der Region Hannover auf 22 Personen erhöht. Weitere 30 Mitarbeiter wurden in Quarantäne geschickt. „Ein breites Infektionsgeschehen konnte durch schnelle Testungen und entsprechende Maßnahmen verhindert werden“, teilte die Behörde mit.

Kein Zweifel am Schutzkonzept

Die Mitarbeiter hätten sich nicht in der Produktion selbst angesteckt, erklärte Volkswagen. Nach HAZ-Informationen sollen die Infektionen auf Kontakte in Pausenräumen, in sogenannten Raucherinseln und bei Fahrgemeinschaften zurückzuführen sein. Defizite bei der Prävention sieht man bei Volkswagen nicht. Das Schutzkonzept habe sich bewährt, sagte der Unternehmenssprecher. „Das größte Risiko geht unserer Erfahrung nach weiterhin von Kontakten im privaten Umfeld der Mitarbeitenden aus.“ Man werde jedoch die Belegschaft weiter für die Schutzmaßnahmen sensibilisieren und auf die Einhaltung der geltenden Regelungen achten.

Auch bei Volkswagen Nutzfahrzeuge hat man die Suche nach der Infektionskette in Limmer aufmerksam verfolgt. Im VWN-Stammwerk in Stöcken mit knapp 15.000 Mitarbeitern hätten sich bisher deutlich weniger Beschäftigte mit dem Coronavirus infiziert als im Durchschnitt der Bevölkerung, sagte ein Sprecher, ohne konkrete Zahlen zu nennen. Es gebe daher keine Veranlassung, die eigenen Hygiene- und Abstandsregelungen zu überarbeiten.

Rückstand soll aufgeholt werden

Durch den zwischenzeitlichen Stopp der Fertigung konnten in Limmer mehrere Hundert California-Modelle nicht produziert werden. „Wir beabsichtigen, die Stückzahlen wieder aufzuholen“, betonte das Unternehmen. Über die dafür nötigen Sonderschichten sei noch nicht entschieden.

Die Unterbrechung der Produktion in Limmer hatte auch Auswirkungen auf Volkswagen Nutzfahrzeuge. Die VW-Tochter liefert Rohbauten des Transporters T6.1 – ohne Dach, mit leerem Rückraum – aus Stöcken nach Limmer. Man habe zwischenzeitlich 340 dieser Modelle am Flughafen geparkt, erklärte VWN. Da wegen des Winterwetters zugleich der Abtransport fertiger Transporter stockte, standen in Langenhagen in der Spitze bis zu 900 Fahrzeuge. Inzwischen leerten sich die Parkdecks wieder, hieß es.

Im vergangenen Jahr hat VW in Limmer rund 16.000 Camping-Bullis produziert und damit etwas weniger als 2019. Weil wegen der Corona-Pandemie mehr Menschen Campingurlaub machen, sei die Nachfrage für die Modelle zuletzt deutlich gestiegen, hieß es. Der insgesamt mehr als 175.000-mal verkaufte California gilt laut ADAC als das erfolgreichste Reisemobil überhaupt.

Von Jens Heitmann