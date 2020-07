Hannover

Wenn ein neuer Chef aus anderen Ecken des Weltkonzerns zu VW Nutzfahrzeuge nach Hannover kommt, ist die Erkenntnis nach einigen Wochen oft ähnlich: Das gehe so ja überhaupt nicht, hieß es dann mehrfach hinter vorgehaltener Hand. Die Marke sei zu klein, zu wenig international, die Modellpalette lückenhaft, die Rendite zu niedrig und der Krankenstand zu hoch. Das ist zum Teil Erwartungsmanagement der Neuen, es steckt aber auch Wahrheit drin – zu viel Wahrheit.

Thomas Sedran hat in seinen gerade einmal zwei Jahren an der VWN-Spitze immerhin einen Knoten durchschlagen, an dem sich Vorgänger vergebens abarbeiteten: Die Kooperation mit Ford ist zwar nicht die Traumlösung der „Nutzis“, aber ein gutes und kapitalschonendes Mittel gegen die beiden größten VWN-Schwächen. Sie bringt höhere Stückzahlen und internationale Präsenz. Doch die aktuelle Lage am Markt ist schwierig und die Stimmung im Werk schlecht, VWN geht durch extrem schwere Jahre. Sedrans Bilanz bleibt gemischt. Im harten Tagesgeschäft hat er sich weniger Lorbeeren verdient als in der Strategie, bei der Belegschaft kam er nie wirklich an.

So findet wieder ein neuer Chef ziemlich schwierige Verhältnisse in Hannover vor. Dass Carsten Intra gleichzeitig Ingenieur und Personaler ist und seit zwei Jahrzehnten die Lkw-Branche kennt, sind auf dem Papier beste Voraussetzungen. Mindestens für die nächsten ein oder zwei Jahre wird man bei VWN noch mit Krisenmanagement beschäftigt sein, mit Kostensenkung und dem Kampf um Auslastung, bevor die Ford-Kooperation hoffentlich Früchte tragen wird und der elektrische ID.Buzz eine neue Ära im Stöckener Werk einläuten kann.

Von Stefan Winter