VW startet autonom fahrende Sammeltaxis 2025 in Hamburg

Hannover

Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) und die Konzernschwester Moia wollen in Hamburg erstmals autonom fahrende Sammeltaxis an den Start schicken. Von 2025 an sollen Elektro-Bullis vom ID.Buzz in der Hansestadt Kunden transportieren, ohne dass Fahrer am Steuer sitzen. Ziel sei die Entwicklung eines Service-Angebots, das sich international vermarkten lasse, sagte Moia-Chef Robert Henrich am Mittwoch: „Städte auf der ganzen Welt wollen ihren Verkehr effizienter und klimafreundlicher gestalten.“ Das sogenannte Ridepooling könne die Mobilität verbessern und die Sicherheit im Straßenverkehr erhöhen.

Beim „Ridepooling“ werden Anfragen von Fahrgästen gebündelt – anstatt die Kunden einzeln zu befördern, will Moia Passagiere mit ähnlichen Routen zusammenlegen. Neben VWN und Moia ist der IT-Spezialist Argo bei dem Projekt dabei: Die Ford-Tochter entwickelt die nötige Hardware und Software, die eine 360-Grad-Sicht um das Fahrzeug herum ermöglicht. Vor dem Start des Projekts seien umfangreiche Tests nötig, hieß es. Diese seien in einem etwa 50 Kilometer langen Streckennetz in den Stadtteilen Winterhude, Uhlenhorst und Hohenfelde geplant. Bis Ende des Jahres wolle man detaillierte Karten erstellen; erste Testfahrzeuge sollen von 2022 an unterwegs sein – zur Sicherheit noch mit zwei Testspezialisten an Bord.

Volkswagen konzentriert sich vorerst auf Hamburg

Mit dem neuen Angebot unterstreicht Volkswagen seinen Wandel vom Autohersteller zu einem führenden Mobilitätsanbieter, sagte Christian Senger, Bereichsleiter Autonomes Fahren bei VWN. Moia ist mit seinem Fahrdienst vor drei Jahren in Hannover gestartet, seit 2019 ist man auch in Hamburg aktiv. Wann das Unternehmen in Hannover autonom fahrende Sammeltaxis auf die Straße bringe, sei noch unklar, sagte eine Moia-Sprecherin: „Wir konzentrieren uns aktuell auf einen guten Start und eine optimale Ausrichtung des Projektes für die ersten Jahre in Hamburg.“

Neben Volkswagen arbeiten eine ganze Reihe von Konkurrenten an ähnlichen Angeboten. Der Konzern aus Niedersachsen verfolgt ehrgeizige Ziele: „Wir wollen weltweit die Nummer eins werden“, sagte VWN-Chef Carsten Intra kürzlich in einem HAZ-Interview. VW will sich beim autonomen Fahren zunächst auf die USA und Europa und konzentrieren, spätestens bis 2030 solle daraus ein nennenswertes Geschäft werden.

Von Jens Heitmann