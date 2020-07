VW macht Milliardenverlust – Konzern kürzt die Dividende

Wolfsburg/Hannover

Volkswagen ist in der ersten Jahreshälfte 2020 in die roten Zahlen gerutscht. Weil die Autoverkäufe infolge der Corona-Krise um rund 27 Prozent einbrachen, verzeichnete der Konzern unter dem Strich einen Verlust von 1,2 Milliarden Euro. „Das erste Halbjahr 2020 war eines der herausforderndsten in unserer Unternehmensgeschichte“, sagte Finanzvorstand Frank Witter am Donnerstag in Wolfsburg. Auch die Dividende soll sinken: Statt der ursprünglich angekündigten rund 3 Milliarden Euro sind für die Aktionäre jetzt nur noch rund 2 Milliarden Euro vorgesehen.

Die Zahl der verkauften Fahrzeuge schrumpfte von Januar bis Juni auf 3,9 Millionen, der Umsatz brach um fast ein Viertel auf rund 96 Milliarden Euro ein. Inzwischen schöpft man bei Volkswagen aber wieder Hoffnung: Nachdem die Auslieferungen im April rund 45 Prozent unter dem Vorjahreswert gelegen hätten, werde das Minus seither von Monat zu Monat kleiner – vor allem dank der Erholung der Märkte in Westeuropa, hieß es. Im Juli könnten die Verkäufe „nur noch um einen einstelligen Prozentwert unter dem Vorjahresmonat liegen“. Für das zweite Halbjahr erwarte man eine weitere Verbesserung.

Volkswagen Nutzfahrzeuge deutlich im Minus

Volkswagen hatte die Produktion von Mitte März an über Wochen stillgelegt, da die Autohäuser geschlossen waren. Abrufe bei den Zulieferern legte man auf Eis, um ein Überquellen der Lager zu verhindern. Zehntausende Mitarbeiter wurden in Deutschland in Kurzarbeit geschickt; ähnliche Maßnahmen ergriff der Konzern bei seinen Tochtermarken in anderen Ländern. Hinzu kamen neuerliche Belastungen aus der Diesel-Affäre in Höhe von 687 Millionen Euro – damit ist die Rechnung für den Abgasbetrug auf rund 32 Milliarden Euro gewachsen.

Vor Beginn der dreiwöchigen Werksferien Anfang dieser Woche habe die Auslastung der deutschen Standorte wegen der geringeren Nachfrage bei rund 60 bis 70 Prozent gelegen, hieß es. Volkswagen Nutzfahrzeuge in Hannover konnte im ersten Halbjahr nur 157.000 Fahrzeuge verkaufen, ein Minus von rund 38 Prozent. Nachdem die Tochtergesellschaft im ersten Halbjahr 2019 operativ noch 506 Millionen Euro verdient hatte, fiel nun ein Verlust von 334 Millionen Euro an. Dafür sei aber nicht nur die Pandemie verantwortlich, hieß es. Auch Strafzahlungen für zu hohe Abgaswerte an die EU, Investitionen in neue Produkte und sonstige Kostensteigerungen hätten zu der deutlichen Verschlechterung geführt.

Weniger Geld für die Forschungsförderung in Niedersachsen

Auch deshalb will Volkswagen weiter sparen. „Jede Ausgabe und jede Auszahlung haben wir sozusagen in Manndeckung genommen“, sagte Finanzvorstand Witter im Fußballjargon. Für die Aktionäre war für das Jahr 2019 ursprünglich eine Erhöhung der Dividende von 4,80 Euro je Stammaktie und 4,86 Euro je Vorzugsaktie auf 6,50 Euro beziehungsweise 6,56 Euro vorgesehen – von diesem Vorschlag nehmen Vorstand und Aufsichtsrat nun wieder Abstand. Damit bliebe die Ausschüttung auf dem Niveau des Vorjahres.

Dem Land Niedersachsen als zweitgrößtem Anteilseigner stehen damit erneut knapp 384 Millionen Euro zu. Der größere Teil dieser Summe fließt in die Beteiligungsgesellschaft HanBG; der kleinere Teil geht an die Volkswagen-Stiftung, die damit die Forschung in Niedersachsen fördert. Laut Haushaltsplan waren für die Stiftung nach Angaben des Finanzministeriums in diesem Jahr 166 Millionen Euro vorgesehen, diese Summe werde jetzt voraussichtlich auf 145 Millionen Euro sinken. Das habe jedoch keine Auswirkungen auf die aktuelle Förderung, sagte eine Sprecherin des Wissenschaftsministeriums. Sollte die Hauptversammlung den Dividendenvorschlag so beschließen, seien alle laufenden Projekte abgesichert: „Wir haben darüber hinaus sogar die Chance, neue Projekte anzustoßen.“

Von Jens Heitmann und Marco Engemann