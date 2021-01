Hannover

Nach der Schließung seines Standorts in Hannover bietet der Autositzehersteller Sitech einigen entlassenen Beschäftigten neue Arbeitsplätze im Emder Werk an. Die VW-Tochter hat die im vorigen Jahr ausgesprochen betriebsbedingten Kündigungen gegen neun Beschäftigte nach Angaben von deren Anwälten zurückgenommen und sich bereiterklärt, die seit Mai 2020 ausstehenden Löhne nachzuzahlen. Damit habe das Unternehmen auf entsprechende Urteile des Landesarbeitsgerichts Niedersachsen reagiert, teilten die Anwälte mit.

Auftrag von VWN verloren

Das hannoversche Sitech-Werk hatte Ende 2019 Aufträge für die Produktion von Sitzen für die VW-Busse T6 und T7 sowie für den Elektrobulli ID Buzz verloren, weil der Konkurrent Faurecia die Preise der VW-Tochter deutlich unterbot. Für die Unternehmensführung war dies der Anlass, den hiesigen Standort mit rund 400 Mitarbeitern zu schließen. Die große Mehrheit der Beschäftigten unterschrieb seinerzeit Aufhebungsverträge mit Abfindungen – 21 Mitarbeiter hingegen reichten eine Kündigungsschutzklage ein.

Dass Sitech ausgerechnet aus diesem Kreis Mitarbeiter für sein Emder Werk rekrutieren will, begründet das Unternehmen mit einem zusätzlichen Arbeitskräftebedarf. Dort werde der Betrieb von zwei auf drei Schichten umgestellt, sagte eine Sprecherin. Zudem habe man einen zusätzlichen Auftrag erhalten. Deshalb würden mindestens zehn Beschäftigte mehr benötigt.

„Ein schlechter Verlierer“

Daher habe Sitech einigen ehemals in Hannover beschäftigten Kollegen die Stellen angeboten. „Das ist für alle die beste Lösung.“ Das sehen die früheren Mitarbeiter nicht so. „Sitech präsentiert sich als schlechter Verlierer“, hieß es in einer Stellungnahme. Statt Stellen im nähergelegenen Werk in Wolfsburg anzubieten, wolle es ihnen die Firma so schwer wie möglich machen. Nach Angaben von Sitech gibt es in Wolfsburg keinen Bedarf für zusätzliche Beschäftigte.

Von Jens Heitmann