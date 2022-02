VW-Betriebsräte: Mit fiktiven Überstunden nicht mehr früher in Rente

Hannover

Der letzte Tag im Betriebsratsbüro war bereits im Kalender fixiert. Offiziell wären die beiden Gewerkschafter erst im Sommer in den passiven Teil ihrer Altersteilzeit gewechselt, dank der gut gefüllten Überstundenkonten und diverser Urlaubstage konnten sie ihren Ruhestand aber um einige Monate vorziehen. So lautete zumindest der Plan, bis der Arbeitgeber ihn durchkreuzte: Im Dezember teilte Volkswagen den Arbeitnehmervertretern aus Hannover und Kassel plötzlich mit, dass sie ihre jeweiligen Werke erst später als geplant verlassen dürften – eine neue Auslegung der geltenden Betriebsvereinbarung lasse den frühzeitigen Abschied nicht mehr zu.

Die beiden Kollegen waren konsterniert – und zogen vor das Arbeitsgericht. Widerspruch aus der Personalabteilung erfahren Betriebsräte bei VW eher selten: Weil die IG Metall zusammen mit den Abgesandten des Landes Niedersachsen bei Bedarf den Aufsichtsrat dominieren kann, genießen ihre Vertreter im Konzern besondere Rechte. Sakrosankt sind sie zwar nicht mehr, seit einige ihrer führenden Vertreter sich den Ruf mit Luxusreisen und Prostituierten auf Kosten des Konzerns ruinierten und Staatsanwälte die Rechtmäßigkeit horrender Gehälter von Spitzenfunktionären unter die Lupe nahmen. Privilegien aber genießen die Gewerkschafter weiterhin.

VW-Beschäftigte können zwischen Freizeit und Geld wählen

Wie zum Beispiel bei der Vergütung. Grundsätzlich orientiert sich die Bezahlung freigestellter Arbeitnehmervertreter an der Tätigkeit, die sie vor ihrer Wahl in das Gremium ausgeübt haben. Bei VW jedoch gibt es noch Zuschläge für „hypothetische“ Mehrarbeit, wie es die Personalabteilung formuliert: Weil die früheren Arbeitskollegen der Betriebsräte Überstunden machen, werden diese in pauschalierter Form auch den freigestellten Arbeitnehmervertretern gutgeschrieben. „Betriebsratsmitglieder dürfen laut Gesetz weder benachteiligt noch bevorzugt werden“, erklärt VW. „Das Schlechterstellungsverbot erstreckt sich dabei natürlich auch auf das Thema geleistete Mehrarbeit.“

Abgegolten wird Mehrarbeit bei Volkswagen mit Geld oder in Freizeit. Wer die Gutschriften für die „hypothetischen“ Überstunden auf sein Arbeitszeitkonto bucht, kann somit seinen Vorruhestand noch etwas vorziehen. Bisher hatten auch Betriebsräte diese Möglichkeit – im Dezember wurde diese Praxis vom Konzern jedoch gestoppt. „Dies erfolgte vorsorglich zur Klärung der Rechtslage in dem speziellen Fall, dass die jeweilige Standort-Regelung eine Abgeltung von Mehrarbeit ausschließlich durch bezahlte Freizeit vorsieht“, sagt eine Unternehmenssprecherin. Seither dürfen sich Betriebsräte ihre pauschalierten Überstunden nur noch auf das Girokonto auszahlen lassen.

Arbeitsgerichte stellen sich auf die Seite der Betriebsräte

Für die beiden Betriebsräte aus Hannover und Kassel ist diese Neuregelung besonders misslich, weil Volkswagen sie rückwirkend in Kraft gesetzt hat. Um ihren Ruhestand nicht erst im Sommer genießen zu können, erhoben sie Klage – und bekamen kürzlich in Form einstweiliger Verfügungen Recht: An beiden Standorten haben die Arbeitsgerichte zugunsten der Gewerkschafter entschieden. Man teile die Rechtsauffassung von Volkswagen nicht, sagt eine Sprecherin des Arbeitsgerichts Kassel. Zudem dürfe der Konzern nicht nachträglich von getroffenen Vereinbarungen abweichen. VW will dazu noch keine Stellung nehmen. Man warte die Urteilsbegründung ab, heißt es in Wolfsburg.

Die Neuregelung betrifft bei VW einen vergleichsweise großen Kreis. Denn im Konzern können sich alle gewählten Arbeitnehmervertreter komplett auf die Tätigkeit in den Gremien konzentrieren, während andere Autohersteller und Zulieferer nur einen Teil ihrer Betriebsräte von der Arbeit am Band oder in der Verwaltung freistellen. Nach dem Betriebsverfassungsgesetz müssen Firmen ab einer Betriebsgröße von 200 Beschäftigten mindestens ein Betriebsratsmitglied von beruflichen Verpflichtungen entbinden – die Zahl der frei zu stellenden Arbeitnehmervertreter steigt mit der Größe des Unternehmens oder des Standortes. „Ehrenamtliche Betriebsräte haben den Vorteil, dass sie näher an der Basis sind und daher auf Probleme früher aufmerksam werden“, sagt ein Arbeitnehmervertreter vom Autozulieferer ZF.

Volkswagen stellt alle Betriebsräte vom beruflichen Alltag frei

Bei Volkswagen sieht man das anders: Der Konzern beschäftigt in Deutschland rund 125.000 Mitarbeiter und stellt 270 Betriebsräte frei – Mercedes-Benz leistet sich bei bundesweit 116.000 Beschäftigten nur 120 freigestellte Arbeitnehmervertreter. Bei Volkswagen Nutzfahrzeuge in Hannover mit rund 14.000 Mitarbeitern können sich 41 Betriebsräte komplett auf die Arbeit in den Gremien konzentrieren – laut Gesetz müssten es nur 14 Kollegen sein. „Mitbestimmung ist bei VW schon etwas Besonderes“, sagt ein Betriebsrat von Continental.

Von Jens Heitmann