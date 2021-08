Hannover

Die finanziellen Folgen der Flutkatastrophe vor allem in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen Mitte Juli lasten immer schwerer auf Eigentümern und Versicherern. Auf mittlerweile 7 Milliarden Euro schätzt der Gesamtverband der Versicherungswirtschaft (GDV) den durch Starkregen und Hochwasser verursachten Schaden. 6,5 Milliarden Euro betreffen demnach Wohngebäude, Hausrat und Betriebe. Rund 450 Millionen Euro entfielen auf Kraftfahrzeuge, teilte der Verband am Mittwoch mit.

Sturmtief „Bernd“ war mit Starkregen vom 13. bis 18. Juli über weite Teile Deutschlands hinweggezogen und hatte auch in Bayern und Sachsen schwere Hochwasserschäden angerichtet. „Mit fortschreitender Schadensaufnahme und -regulierung zeigt sich erst die Dimension dieses Extremereignisses“, sagte GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen in Berlin.

Belastungen weitaus höher?

Dabei erfasst der GDV nur die durch Versicherungen gedeckten Fälle. Der tatsächliche Schaden dürfte laut Asmussen noch weitaus höher liegen als in der immer noch vorläufigen Bilanz des Branchenverbandes. Bundesweit sind nach Angaben des GDV nur 46 Prozent der Wohngebäude – neben Sturm- und Hagelschäden – mit einer Elementarschadenversicherung auch gegen Naturgefahren wie Überflutungen versichert. In Niedersachsen sind es nur 25 Prozent. Nur Bremen hat mit 23 Prozent eine noch geringere Quote. Dies mag daran liegen, dass nach Beobachtung des Deutschen Wetterdienstes „im norddeutschen Flachland die Starkregenereignisse meist seltener sind als in der Mitte und im Süden“. Nach Einschätzung des Bundesumweltministeriums muss das aber nicht so bleiben. „Als Folge des Klimawandels steigt zukünftig die Wahrscheinlichkeit für häufiger auftretende Hochwasser und durch Starkniederschläge ausgelöste Sturzfluten und Überschwemmungen.“

Auch Region Hannover bedroht

Die hannoversche Versicherung HDI empfiehlt deshalb „grundsätzlich eine Absicherung von Hausrat- und Gebäuderisiken gegen weitere Elementarschäden“, wie ein Sprecher sagte. „Insbesondere Schäden durch Starkregen können unserer Ansicht nach fast überall eintreten.“ Das beobachten auch die Rückversicherungen mit Sorge. „Es gibt Hinweise darauf, dass die Häufigkeit und auch die Wucht von Naturkatastrophen wie Überschwemmungen, Dürren und anderen klimabedingten Ereignissen insgesamt weiter zunehmen“, sagte Michael Pickel, Vorstandsvorsitzender der E+S Rück. Die Tochtergesellschaft der Hannover Rück ist innerhalb des Konzerns für das Deutschlandgeschäft zuständig.

In der Region Hannover sind schon heute Teile von Hemmingen, Laatzen, Hannover und Neustadt – sämtlich an der Leine gelegen – am stärksten von Überschwemmungen bedroht. Aber nicht nur an Flüssen besteht die Gefahr von Überschwemmungen. Erst am vergangenen Sonntagabend hat Starkregen zahlreiche Keller in Wunstorf, Garbsen und Langenhagen volllaufen lassen. Die Feuerwehren mussten zu mehr als 300 Einsätzen ausrücken. Den Zahlen des GDV zufolge dürften die Hauseigentümer gegen solche Schäden vielfach nicht versichert gewesen sein.

Versicherungsschutz nicht für alle

Der Bund der Versicherten (BdV), eine unabhängige Verbraucherorganisation, bestätigt diese Einschätzung. „Für viele Unwetterschäden reicht die einfache Wohngebäude- oder Hausratversicherung nicht aus“, sagte BdV-Sprecherin Bianca Bosse. „Wer sich gegen Überschwemmungen durch Witterungsniederschläge oder ansteigende Flüsse absichern möchte, benötigt zusätzlich eine Elementarschadenversicherung.“

Nach Angaben einer GDV-Sprecherin könnten 99,5 Prozent aller Gebäude in Deutschland „problemlos“ gegen Elementarschäden versichert werden. „So einfach ist es unseres Erachtens nicht“, wendet BdV-Sprecherin Bosse ein. „Der Beitrag muss auch bezahlbar sein.“ Nicht jeder, der eine Elementarschadenversicherung abschließen wolle, bekomme sie auch. „Wer in Gebieten wohnt, die regelmäßig von Überschwemmungen oder anderen Elementarschäden heimgesucht werden, muss entweder sehr hohe Prämien zahlen, hohe Selbstbeteiligungen in Kauf nehmen oder bekommt den gewünschten Versicherungsschutz aufgrund des erhöhten Risikos eventuell sogar gar nicht.“ Das betrifft etwa Eigentümer, die in Hochwasserrisikogebieten leben. Die Region Hannover gehört nicht dazu.

