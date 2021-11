Hannover

Die niedersächsische Landesregierung und die hiesige Automobilindustrie wollen den Wandel der Branche in Richtung Elektromobilität gemeinsam vorantreiben. Niedersachsen solle auch in Zukunft ein „Autoland“ sein, sagte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Mittwoch bei einer Konferenz zum sogenannten Strategiedialog, den die Regierung gemeinsam mit dem Arbeitgeberverband Niedersachsen-Metall, der IG Metall sowie Volkswagen und Continental Anfang 2019 begonnen hat. „Unser Wunsch ist, dass möglichst viel heimische Wertschöpfung in den Fahrzeugen steckt.“

Nach Angaben von Niedersachsen-Metall hängen im Land mindestens 350.000 Arbeitsplätze am Automobilbau – und damit 62 Prozent aller Stellen in der Industrie. „Kein anderes Bundesland ist daher so stark vom Transformationsprozess betroffen wie wir“, sagte Hauptgeschäftsführer Volker Schmidt. Deshalb ist es auch aus Sicht großer Konzerne wie VW und Continental unabdingbar, kleine und mittelständische Zulieferer zu unterstützen. Eine Umwälzung dieser Größenordnung lasse sich „nur gemeinsam mit allen Beteiligten der Wertschöpfungskette sowie den Sozialpartnern und der Politik meistern“, sagte Marcel Verweinen, Personalleiter Deutschland bei Continental.

Beteiligungskapital für Firmen

Aus dem Strategiedialog sind bisher drei konkrete Projekte erwachsen. Die größte Wirkung erhoffen sich die Landesregierung und Niedersachsen-Metall von ihrem Beteiligungsfonds „NTransformation Kfz-Zulieferer“. Dieser soll sich mit Beträgen zwischen 500.000 und 5 Millionen Euro an produzierenden Unternehmen oder Dienstleistern wie Ingenieurbüros und Softwareentwicklern beteiligen, um deren Kapitalpolster zu stärken. Das Land stellt dafür 30 Millionen Euro zur Verfügung. 10 Millionen Euro kommen vom Arbeitgeberverband.

Zudem will das Land junge Hightechfirmen stärker fördern. Gelingen soll das über sogenannte Inkubatoren, die Start-ups bei der Gründung unterstützen. Derzeit befinde man sich in der Auswahlphase für die Ersthelfer, sagte Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU). Für den 16. Dezember ist ein digitaler „Mobility Start-up Day“ geplant.

„Oftmals große Unsicherheit“

Beim dritten Projekt tun sich Niedersachsen-Metall und die Industriegewerkschaft Metall zusammen. Sie haben eine Transformationsagentur auf den Weg gebracht, die mit Qualifizierungs-, Beratungs- und Förderangeboten Unternehmen und Belegschaften beim Umbau der Produktion unterstützen soll. Größere Firmen hätten meist eine Strategie für die Bewältigung dieser Herausforderungen, sagte der niedersächsische IG-Metall-Bezirksleiter Thorsten Gröger. „In den mittleren und kleinen Betrieben hingegen gibt es oftmals große Unsicherheit.“

Nach Ansicht von VW bewegen sich die Branche und die Landesregierung in die richtige Richtung. „Der Automotive-Cluster Niedersachsen hat enorme Entwicklungschancen vor sich“, sagte der Generalbevollmächtigte des Konzerns, Thomas Steg. Die enge Zusammenarbeit von Unternehmen, Arbeitnehmern, Wissenschaftlern und den politisch Verantwortlichen in Hannover trage dazu bei, die Standorte in der Region im globalen Wettbewerb zu sichern.

