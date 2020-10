Hannover

Elektroautos könnten in Deutschland bald beliebter sein als Dieselmodelle. Laut einer Umfrage des Marktforschungsinstituts Innofact planen etwa 18 Prozent der Verbraucher in Deutschland, sich bei ihrem nächsten Autokauf einen Wagen mit reinem Batterieantrieb oder Plug-in-Hybridmotor anzuschaffen. Für einen Diesel wollen sich demnach nur noch 14,5 Prozent entscheiden. An der Umfrage beteiligten sich bundesweit 1000 Autofahrer im Alter zwischen 18 und 69 Jahren. „Das Jahr 2020 markiert eine Zeitenwende hin zur Elektromobilität“, erklärte das Center of Automotive Management (CAM) in Bergisch Gladbach.

Bereits in den vergangenen Monaten sind die Zulassungszahlen von Elektroautos sprunghaft gestiegen. Laut Kraftfahrzeug-Bundesamt wurden im September hierzulande rund 21.000 reine Elektroautos angemeldet; dies bedeutet ein Plus von 260 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Hinzu kamen rund 20.000 Plug-in-Hybride – hier betrug da Plus 463 Prozent. Der Marktanteil solcher Fahrzeuge mit alternativer Antriebstechnik erreichte damit 15,6 Prozent. Rund ein Viertel der neu zugelassenen Autos hatten Dieselmotoren. Knapp die Hälfte waren Benziner. Der durchschnittliche Kohlendioxidausstoß der neu zugelassenen Pkw verringerte sich im September im Vergleich zum Vorjahresmonat um etwa 13 Prozent auf 134,3 Gramm je Kilometer.

Lange Lieferfristen dämpfen Kauflaune

„Das Interesse an E-Autos hat erkennbar zugenommen“, sagte der Präsident des niedersächsischen Kraftfahrzeuggewerbes, Karl-Heinz Bley. Vor allem bei Stadtbewohnern wachse die Bereitschaft, auf batteriebetriebene Fahrzeuge umzusteigen, seit der Bund seinen Anteil an der Kaufprämie im Juni abermals aufgestockt habe. Reine Elektroautos werden seither mit bis zu 9000 Euro gefördert, Plug-in-Hybride mit bis zu 6750 Euro. Die langen Lieferfristen für Elektroautos führten jedoch dazu, dass viele Interessenten sich am Ende doch für einen Verbrenner entschieden, sagte Bley. „Nur wenige Kunden sind bereit, bis Mitte nächsten Jahres auf ein E-Auto zu warten.“

Bei der Umfrage der Marktforscher von Innofact wurden die Lieferfristen nicht angesprochen. Als Argumente gegen den Kauf eines Elektroautos führten die Befragten am häufigsten die geringere Reichweite an; auch die trotz Förderung immer noch vergleichsweise hohen Kaufpreise sowie lange Ladezeiten und fehlende Ladesäulen wurden als Kaufhindernisse genannt. Knapp jeder vierte Befragte meinte, dass der ökologische Vorteil von Elektroautos nicht groß genug sei.

Auch im übrigen Europa wächst das Interesse

Auch in anderen europäischen Ländern sind teil- und vollelektrische Fahrzeuge immer stärker gefragt. Der Anteil batteriebetriebener Autos hat sich bei den Neuzulassungen in der Europäischen Union innerhalb eines Jahres verdreifacht. Nach Angaben des europäischen Branchenverbandes Acea ist ihr Marktanteil im zweiten Quartal auf 7,2 Prozent gestiegen. Die Branchenexperten vom Center of Automotive Management haben ihre Prognose für den deutschen Markt noch einmal erhöht: Nach knapp 109.000 neu zugelassenen E-Autos im vergangenen Jahr rechnen sie für 2020 jetzt mit 300.000 statt bisher 250.000 Fahrzeugen.

Von Jens Heitmann