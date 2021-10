Hannover

Beim Ferienflieger Tuifly gerät der Stellenabbau ins Stocken. Weil die eigene Flotte von ursprünglich 39 auf 22 Maschinen schrumpfen soll, will das Unternehmen bis zum Jahresende 900 von 2400 Arbeitsplätzen streichen. Nach Niederlagen vor mehreren Arbeitsgerichten ist dieser Zeitplan aber nicht mehr zu halten: Zuletzt waren Piloten mit Kündigungsschutzklagen erfolgreich – insgesamt sollen etwa hundert Verfahren anhängig sein.

„Tuifly hat mehrfach Bruchlandungen vor den Arbeitsgerichten erlebt“, sagte die Rechtsanwältin Simone Schäfer von der Kölner Kanzlei HMS Barthelmeß Görzel, die etliche Flugzeugführer vertritt.

Tuifly auf Schrumpfkurs

Die Tui hat ihrer deutschen Chartergesellschaft einen Schrumpfkurs verordnet, um die Kosten zu senken. Tuifly soll künftig nur noch mit rund der Hälfte der Maschinen an den Start gehen, damit die Flugzeuge nicht ausschließlich in den reisestarken Sommermonaten ausgelastet sind, sondern auch im Winter. Die Gesellschaft will in erster Linie Tui-Kunden befördern, die ihren Urlaub in konzerneigenen Ferienanlagen gebucht haben. Tuifly will daher nur noch 370 Piloten und 830 Mitarbeiter in der Kabine beschäftigen, in der Verwaltung und Technik sollen 300 Jobs erhalten bleiben.

Ob Tuifly in Berufung gehen wird, ist unklar

Neben tariflichen Nullrunden, flexibleren Arbeitszeiten und einer Senkung der betrieblichen Altersvorsorge hatten die Arbeitnehmervertreter Anfang März auch dem Stellenabbau zugestimmt, um die zunächst geplante Verkleinerung der Flotte auf 17 Maschinen zu verhindern. Tuifly hatte daraufhin mehrere Freiwilligenprogramme aufgelegt – wer das Unternehmen verließ, konnte mit einem Monatsgehalt pro Beschäftigungsjahr als Abfindung rechnen. Zwei Drittel des geplanten Stellenabbaus habe man bereits auf freiwilliger Basis vollziehen können, hatte die Gesellschaft im Mai erklärt. Ob Tuifly bei den Kündigungen den Instanzenweg ausschöpft, wollte ein Unternehmenssprecher nicht sagen: „Dazu geben wir keinen Kommentar ab.“

Der Tenor der Urteile vor mehreren Arbeitsgerichten sei gleich, berichteten Personalvertreter der Piloten. Weil die Entlassungen der Piloten nach Einschätzung der unteren Instanzen nicht rechtens waren, muss Tuifly diese bis zum rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens weiterbeschäftigen. Der Plan des Unternehmend hatte vorgesehen, die überzähligen Flugzeugführer bis Ende dieses Jahres loszuwerden. Vor dem Arbeitsgericht Hannover waren Anfang September gleich zehn Piloten mit ihren Kündigungsschutzklagen erfolgreich; auch in Düsseldorf, Frankfurt und Köln sind Urteile gegen die Fluggesellschaft ergangen.

Auch das Kabinenpersonal schöpft jetzt Hoffnung

In Düsseldorf war im Juli ein Flugkapitän erfolgreich, dem Tuifly zunächst mitgeteilt hatte, dass er in der Sozialauswahl an Rangstelle 178 stehe von 185 Piloten, die keine Kündigung erhalten. Als im Anschluss Kollegen wegen Eltern- und Pflegezeit Sonderkündigungsschutz in Anspruch nahmen, erklärte die Gesellschaft, dass er um 20 Plätze auf Position 198 gefallen sei und nun doch entlassen werde. Das Arbeitsgericht überzeugte das nicht: Tuifly habe weder darlegen können, dass keine Beschäftigungsmöglichkeiten für den Piloten mehr bestehen. Noch sei klar, wie die Gesellschaft ihren Beschäftigungsbedarf decken wolle, während die 20 Kollegen wegen ihrer Auszeiten nicht an Bord seien. (Az.: 10 Ca 1765/21)

Die Entscheidungen zugunsten der Piloten machen auch den Beschäftigten des Kabinenpersonals Hoffnung, die sich vor Gericht gegen Änderungskündigungen wehren. Tuifly will die Stationen an den Flughäfen Hamburg, Münster-Osnabrück, Berlin, Bremen, Köln und Nürnberg schließen – wer einen Wechsel an andere Airports ablehnt, soll das Unternehmen verlassen. Fast die Hälfte der etwa 180 Betroffenen habe dagegen Klage eingereicht, hieß es bei der Personalvertretung: „Noch gibt es keine Urteile, aber der Trend bei den Piloten weist in die richtige Richtung.“

Von Jens Heitmann