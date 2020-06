Protest gegen Stellenabbau: 300 Tuifly-Mitarbeiter demonstrieren vor Konzernzentrale

Hannover

Rund 300 Beschäftigte der Airline Tuifly haben am Donnerstag vor der Zentrale des Tui-Konzerns in Hannover gegen die geplante Verkleinerung der Flugzeugflotte von 39 auf 17 Maschinen und den damit verbundenen Stellenabbau demonstriert. „Wenn wir auf 17 Flugzeuge reduziert werden, ist die Gefahr eminent, dass es uns in drei Jahren gar nicht mehr gibt“, sagte der Pilot Bernd Drescher. Auch die Belegschaft erkenne an, dass sich die Tui in einer schwierigen Lage befinde – diese Krise könne man jedoch gemeinsam lösen. „Keiner muss seinen Arbeitsplatz verlieren.“

Der angeschlagene Konzern will die Tuifly-Flotte verkleinern, um die Kosten zu senken. Ziel sei es, die verbleibenden 17 Flugzeuge über das gesamte Jahr hinweg auszulasten, also auch im reiseschwächeren Winter. Man könne Maschinen nicht mehr wie bisher an andere Anbieter vermieten, weil der Bedarf nicht da sei, sagte ein Unternehmenssprecher. Für die Sommermonate will die Tui zusätzliche Flugzeuge von Konkurrenten chartern. Rund 900 von 2500 Arbeitsplätzen sind bei Tuifly gefährdet.

Der Tui-Konzern hat kürzlich noch eine Dividende ausgeschüttet. Nun muss der Konzern sparen – Quelle: Rainer Dröse

Besonders hart träfen die Stellenstreichungen die Mitarbeiter in der Technik. Mit der Wartung der Maschinen sind in Hannover knapp 250 Spezialisten beschäftigt. Ihre Aufgaben sollen nach den Plänen des Managements größtenteils nach Belgien und Großbritannien verlagert werden. „Für die Kollegen hier bliebe dann nur Line Maintenance übrig“, sagte der Betriebsrat Heinrich Grages – also kurzfristige Reparaturen auf dem Flughafenvorfeld. Für diese Arbeiten reichten zwei Dutzend Beschäftigte, hieß es.

Die Tui hat bereits einen Milliardenkredit der staatlichen Kfw-Bank erhalten und verhandelt über weitere Staatshilfen. Quelle: Rainer Dröse

Die Verhandlungen über einen Interessensausgleich und Sozialplan schon im Juli beginnen. Man wolle spätestens zum Sommerflugplan 2022 mit einer verkleinerten Flotte an den Start gehen, sagte ein Tuifly-Sprecher. Bis Ende 2021 gilt noch eine Beschäftigungsgarantie. Die Mitarbeiter hoffen darauf, dass am Ende mehr als 17 Maschinen bei Tuifly übrig bleiben.

Von Jens Heitmann