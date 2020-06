Tuifly-Belegschaft will vor Konzernzentrale protestieren

Hannover

Die Belegschaft des Ferienfliegers Tuifly macht mobil: Am Donnerstag wollen Mitarbeiter vor der Tui-Zentrale gegen die geplante Verkleinerung der Flotte demonstrieren. Der Aufsichtsrat des Konzerns will am Nachmittag beschließen, dass die deutsche Fluggesellschaft von 39 auf 17 Maschinen schrumpfen soll. Dies könnte zu einem Abbau von 900 der insgesamt rund 2500 Stellen führen, hieß es am Mittwoch in Unternehmenskreisen.

„Affront gegenüber den Beschäftigten“

An diesem Plan will das Management auch nach einem Treffen im niedersächsischen Wirtschaftsministerium Anfang der Woche festhalten. Dabei hatten Minister Bernd Althusmann ( CDU) und Arbeitnehmervertreter noch einmal an die Konzernführung appelliert, dass das Sparprogramm nicht zulasten der Substanz des Unternehmens gehen dürfe. Im Anschluss erklärten die Chefs von Tuifly und Tui Deutschland, Oliver Lackmann und Marek Andryszak, in einem gemeinsamen Auftritt vor der Belegschaft jedoch, dass sie nicht von ihrem Vorhaben abrücken wollten. „Das ist ein Affront gegenüber den Beschäftigten“, sagte der für Tuifly zuständige Verdi-Gewerkschaftssekretär Marian Drews.

Anzeige

Tui-Führung doch noch kompromissbereit?

Der angeschlagene Tui-Konzern will die Tuifly-Flotte verkleinern, um die Kosten zu senken. Ziel sei es, die verbleibenden 17 Flugzeuge über das gesamte Jahr hinweg auszulasten, also auch im reiseschwächeren Winter. „Wir können Maschinen nicht mehr wie bisher an andere Anbieter vermieten, weil der Bedarf nicht da ist“, sagte ein Unternehmenssprecher. Für die Sommermonate will die Tui zusätzliche Maschinen von Wettbewerbern chartern.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Offenbar könnte es aber doch noch zu einem Kompromiss kommen. Bei entsprechenden Zugeständnissen der Belegschaft könne sich der Tui-Vorstand auch eine Flotte von bis zu 25 Maschinen vorstellen, verlautete aus Regierungskreisen in Berlin. Dem Vernehmen nach möchte der Konzern nach dem Notkredit der staatlichen KfW-Bank in Höhe von 1,8 Milliarden Euro noch weitere 1,2 Milliarden Euro, um über die Runden zu kommen.

Von Jens Heitmann