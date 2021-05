Tui will Schulden durch Verkauf von Hotel-Beteiligungen verringern

Tui macht mit großen Schritten beim Umbau des Konzerns weiter: Der Reiseveranstalter will sich von seiner Beteiligung an den Riu-Hotels trennen und mit den Einnahmen seine Schulden verringern.

