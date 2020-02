Tui-Chefs sollen hohe Boni auch bei schlechtem Geschäft kassieren

Hannover

Der Tui-Vorstand soll künftig auch Bonuszahlungen erhalten, wenn die Gewinne hinter den Erwartungen zurückbleiben. Das aktuelle Vergütungssystem des Unternehmens spiegele die „zyklische Charakteristik“ des Touristikgeschäfts nicht ausreichend wider, heißt es in einem Schreiben von Aufsichtsratschef Dieter Zetsche an die Aktionäre vor der für kommenden Dienstag anberaumten Hauptversammlung. Damit verfehle es seinen Zweck – „nämlich Vorstandsmitgliedern für ihre Leistungen und ihren Beitrag zum Wohle der Tui AG (...) einen Anreiz zu bieten.“ Deshalb müsse die Hürde für die Erreichung der Boni niedriger gelegt werden.

1,1 Millionen statt 5,5 Millionen Bonus für den Konzernchef

Die Einkünfte des Vorstandes sind zuletzt deutlich gesunken. Die größten Einbußen musste Konzernchef Friedrich Joussen hinnehmen: Während ihm im bis Ende September dauernden Geschäftsjahr 2017/2018 noch knapp 5,5 Millionen Euro zugeflossen waren, sind es für 2018/2019 nur rund 1,1 Millionen Euro. Auch bei den anderen Vorstandsmitgliedern gab es erhebliche Abschläge. Der Grund: Die Manager mussten auf ihre variable Vergütung verzichten, die neben dem Aktienkurs auch an die Entwicklung des operativen Geschäfts geknüpft ist.

Gewinnwarnung schickt Aktienkurs auf Talfahrt

Der Reisekonzern hat seine Anteilseigner vor einem Jahr mit einer Gewinnwarnung überrascht. Nachdem Joussen noch im Dezember 2018 bei der Bilanzvorlage für das abgelaufene Geschäftsjahr erklärt hatte, das operative Ergebnis auch im nächsten Jahr zweistellig zu steigern, musste er dieses Ziel kurze Zeit später wieder kassieren. Der ungewöhnlich heiße Sommer des Jahres 2018 habe zur Folge, dass Urlauber auch im Jahr darauf lieber zu Hause blieben – offenbar in der Hoffnung auf ein ähnlich gutes Wetter, hieß es plötzlich Anfang Februar 2019. Zudem verlagerten sich Buchungen in Richtung östliches Mittelmeer, dadurch könne man die teureren Quartiere in Spanien schlechter auslasten.

In der Folge beschleunigte sich der Niedergang der Tui-Aktie an der Börse. Von mehr als 20 Euro im Sommer 2018 fiel der Kurs bis Mitte vergangenen Jahres auf rund 8 Euro. Neben Rückgängen im Kerngeschäft trug dazu auch das im März ausgesprochene Startverbot für Maschinen des Typs Boeing 737 Max bei. Es brachte der Tui hohe Zusatzkosten ein, weil Ersatzflugzeuge gemietet werden mussten. Im Geschäftsjahr 2018/2019 brach der Gewinn am Ende um knapp 43 Prozent auf 416 Millionen Euro ein.

Tui-Aufsichtsratschef Dieter Zetsche will den Vorständen hohe Einbußen ersparen. Quelle: dpa

Aktionärsvertreter lehnen Vergütungsreform ab

Der Aufsichtsrat findet es trotz dieser Entwicklung nicht angemessen, dass die sechs Vorstände nur ihre Fixgehälter von zusammen knapp 4,6 Millionen Euro bekommen sollen. „In dem Fall, dass über mehrere Jahre trotz guter Leistungen in einem sehr herausfordernden Marktumfeld keine Auszahlung zu erwarten ist, verfehlt die variable Vergütung ihre Anreizfunktion“, heißt es in Zetsches Schreiben an die Aktionäre.

Aufseiten der Anteilseigner zeigt man sich irritiert. „Diese Rosinenpickerei lehnen wir ab“, sagte Alexander von Vietinghoff-Scheel, der die Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz vertritt. „Wenn es gut läuft, soll es das Verdienst der Manager gewesen sein. Läuft es aber schlecht, wird die Schuld auf externe Faktoren geschoben – das ist nicht akzeptabel.“ Die Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger werde ebenfalls gegen die geplante Vergütungsreform stimmen, sagte deren Vertreter Josef Gemmeke. Neben der geplanten Vergütung seien auch die Bezüge der Vorstände für den Ruhestand zu hoch.

Lesen Sie auch

Von Jens Heitmann