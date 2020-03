Coronavirus lässt Urlauber zögern

Hannover

Beim Touristikkonzern Tui bleiben wegen der Ausbreitung des Coronavirus die Buchungen hinter den Erwartungen zurück. „Wir waren sehr stark gestartet ins Jahr“, sagte Vorstandschef Friedrich Joussen am Dienstag am Rande einer Betriebsräte-Konferenz in Hannover. „Dieser Vorsprung schmilzt im Augenblick ab.“ Derzeit sei die Zurückhaltung der Kunden sehr hoch: „Und das wird sicherlich auch noch einige Wochen so bleiben.“

Nach der Insolvenz des größten Rivalen Thomas Cook hatte man bei der Tui auf Wachstum gesetzt. Der Konzern stockt seine Angebote besonders in Griechenland, in der Türkei, in Ägypten sowie auf den Balearen und den Kanaren deutlich auf. Allein in Deutschland wolle der Marktführer so 500.000 zusätzliche Kunden gewinnen, hieß es bisher. In Großbritannien wollte die Tui ihr Angebot um zwei Millionen zusätzliche Flugsitze erhöhen. Inzwischen sehe man die Lage mit gemischten Gefühlen, sagte Joussen: „Wie das Jahr wird, wissen wir nicht.“

Kunden halten sich bei Kreuzfahrten zurück

Ein besonderes Augenmerk richte die Tui auf die „besonders sensible“ Kreuzfahrtsparte, sagte der Konzernchef. Nach Angaben des Branchenmagazins fvw liegen die Buchungen für die traditionell stärksten Monate Juni und Juli aktuell deutlich unter dem Niveau des Vorjahres. Die Anbieter verzeichnen bei den Buchungen bis Ende Oktober nach dem Tats-Reisebüro-Spiegel aktuell einen Rückgang von knapp 6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Man habe gerade ein Schiff aus Fernost zurückgeholt, sagte Joussen, „weil gewisse Häfen für deutsche Kunden das nicht akzeptieren wollten“. Aber dies sei bisher ein Einzelfall.

Beim Blick auf die eigenen Airlines ist man bei der Tui noch vergleichsweise entspannt. Während Fluggesellschaften im Linienverkehr derzeit mit vielen leeren Sitzen unterwegs sind und viele Maschinen am Boden lassen, hoffen die Ferienflieger auf eine Normalisierung der Lage bis zum Start der Sommersaison. Etliche Kunden würden wohl an mittelfristig orientierten Urlaubsplänen festhalten, sagte Joussen. Der Konzern könne Rückgänge im Asien-Geschäft derzeit zudem etwa durch Ziele in der Karibik oder im Mittelmeerraum abfedern.

Die Tui will ihr Geld zusammenhalten

Die Corona-Krise zwinge die Tui „selbstverständlich“ zu Sparmaßnahmen: „In so einer Krise ist es wichtig, das Geld zusammenzuhalten“, erklärte Joussen. „Es ist schon so, dass wir Investitionen, die wir geplant hatten, zurückstellen. Es ist schon so, dass wir versuchen, wo immer Flexibilität im System ist, die Kapazität etwas herunterzunehmen.“ In Bereichen mit hohen Fixkosten wie etwa den Flugzeugen von Tuifly gebe es Unsicherheit: „Wenn die leer sind, ist das Risiko schon sehr groß.“

Nach Einschätzung von Joussen wird die Tui die Herausforderungen meistern. „Wir sind nicht unerfahren im Management von Krisen“, sagte er mit Blick auf die Flugbeschränkungen durch Vulkan-Aschewolken oder die frühere Ausbreitung des Sars-Virus. Voraussetzung dafür sei aber, dass die Behörden bei schwerwiegenden Eingriffen wegen Gesundheitsrisiken die Belange der Wirtschaft im Auge behielten: „Wenn Sie Messen absagen, wenn Sie Häfen zumachen, wenn Sie gewisse Gebiete unter Quarantäne stellen, ist es wichtig, dass man das verhältnismäßig macht.“

Lesen Sie auch

Von Jan-Henrik Petermann und Jens Heitmann