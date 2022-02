Wolfsburg

Der VW-Konzern zahlt seinen nach Tarif entlohnten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit dem Februar-Gehalt eine Corona-Prämie in Höhe von 500 Euro. Dies teilten Vorstand und Betriebsrat am Dienstag mit. Auszubildende und duale Studenten erhalten 300 Euro. Die Regelung gilt für alle Standorte in Deutschland – also auch für Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) in Hannover-Stöcken. Insgesamt profitieren nach Angaben des Betriebsrats davon weit mehr als 100.000 Beschäftigte.

Gespräche über Erfolgsbeteiligung laufen weiter

„Die Pandemie hat unserer Belegschaft in den vergangenen Monaten viel abverlangt – ob bei der Arbeit in unseren Werken oder in mobiler Arbeit“, sagte Personalvorstand Gunter Kilian. Man wolle die Flexibilität und den unermüdlichen Einsatz der Beschäftigten anerkennen.

Die Gesamtbetriebsratsvorsitzende Daniel Cavallo bezeichnete die Prämie als ein wichtiges Zeichen der Wertschätzung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die unter anderem Kurzarbeit und den Wegfall von Schichtzuschlägen hätten verkraften müssen. Unabhängig von dieser Zahlung führe man weiter Gespräche über die Erfolgsbeteiligung, also einen aktuellen Tarifbonus. Dies werde schwierig, aber man werde kämpfen.

Zahlung ist steuer- und abgabenfrei

Die Prämie bezieht sich auf den Zeitraum vom Juli vergangenen Jahres bis zum Februar. Bereits im vorigen Sommer hatte der Volkswagen-Konzern eine Prämie ausgezahlt – damals 1000 Euro für die Zeit von März 2020 bis Juni 2021. Die Corona-Beihilfen sind für die Beschäftigten steuer- und abgabenfrei, weil der Gesetzgeber dies ermöglicht.

Von Bernd Haase