Die Tui will offenbar auch ihre Aktionäre zur Kasse bitten, um in der Corona-Krise ihr Finanzpolster zu stärken. Nach Informationen des „ Handelsblatts“ plant der Reisekonzern eine Erhöhung seines Kapitals um bis zu eine Milliarde Euro. Das Unternehmen wollte dazu nicht Stellung nehmen. „Wir kommentieren Marktgerüchte nicht“, sagte ein Tui-Sprecher am Dienstag.

Bisher hat Vorstandschef Friedrich Joussen zweimal auf die Hilfe der staatseigenen KfW-Bank zurückgegriffen und Kredite in Höhe von insgesamt 2,85 Milliarden Euro erhalten. Weitere 150 Millionen Euro stellt der staatliche Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) über eine Wandelanleihe zur Verfügung.

„Wir müssen etwas machen“

Eine Kapitalerhöhung käme nicht unerwartet. Schon bei der Bekanntgabe der jüngsten Quartalszahlen hatte Joussen die Anteilseigner auf eine solche Maßnahme vorbereitet. „Wir müssen an der Bilanz etwas machen“, sagte er Mitte August in einer Telefonkonferenz. Eine Möglichkeit sei „zum Beispiel“ eine Kapitalerhöhung. Anders als beim Konkurrenten FTI aus München mussten die Aktionäre der Tui für die Stabilisierung des Konzerns bisher nicht in die eigene Tasche greifen.

Kapitalspritze von Mordaschow ?

Eine Schlüsselrolle könnte angeblich dem russischen Großaktionär Alexej Mordaschow zukommen, der 24,9 Prozent der Tui-Anteile besitzt. Wie das „ Handelsblatt“ unter Berufung auf Verhandlungskreise berichtete, will sich der Oligarch über seine in Zypern ansässige Zwischenholding Unifirm Limited mit bis zu 300 Millionen Euro an der Rettungsmaßnahme beteiligen. Mordaschow ist seit 2007 Anteilseigner bei der Tui; sein Vermögen stammt aus dem Stahlkonzern Sewerstal, der ihm mehrheitlich gehört.

Eine Investition Mordaschows in einer solchen Dimension bei der Kapitalerhöhung wäre allerdings heikel. Sie könnte seine Beteiligung am Konzern über die Schwelle von 30 Prozent steigen lassen – damit würde ein verpflichtendes Kaufangebot an alle anderen Tui-Aktionäre fällig. Im Unternehmen hält man die Wahrscheinlichkeit dafür allerdings nicht für sehr groß. Wie sich andere Großaktionäre wie die spanische Hoteliersfamilie Riu und der ägyptische Milliardärsclan El Chiaty bei einer möglichen Kapitalerhöhung verhalten würden, ist bisher unklar.

Rekordverlust wegen Pandemie

Der Tui-Konzern leidet extrem unter den Folgen der Corona-Pandemie. In den ersten neun Monaten des bis Ende September laufenden Geschäftsjahres musste der Konzern einen Rekordverlust von 2,3 Milliarden Euro verkraften. Der Umsatz schrumpfte gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres um etwa 41 Prozent auf 6,7 Milliarden Euro. Im dritten Quartal des Geschäftsjahres gingen die Umsatzerlöse um 98,5 Prozent auf 72 Millionen Euro zurück.

Der Vorstand hatte zunächst auf anziehende Geschäfte im Spätsommer gehofft – wegen neuerlicher Reisewarnungen kam aber deutlich weniger Geld in die Kasse als erwartet. Auch die 18 Kreuzfahrtschiffe des Konzerns werfen kaum Erträge ab, weil wegen Einschränkungen nur vergleichsweise wenige Urlauber an Bord dürfen. Außerdem ist die Reisedauer deutlich kürzer als üblich.

