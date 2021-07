Hannover

Der Reiseveranstalter Tui Deutschland verliert seinen Chef. Der Konzern stehe mit Marek Andryszak „in Gesprächen über die Beendigung seines 2022 auslaufenden Vertrages als Geschäftsführer“, heißt es in einem Schreiben von Tui-Vorstand David Burling an die Belegschaft, das der HAZ vorliegt. „Ich möchte die Neuaufstellung im Management zeitnah gestalten und damit [...] Klarheit schaffen“, erklärt der für die europäischen Märkte zuständige Manager. Andryszak gehe auf eigenen Wunsch, sagte ein Unternehmenssprecher am Dienstag.

Die Nachricht vom Abschied des Tui-Deutschland-Chefs komme plötzlich, aber nicht unerwartet, verlautete aus Konzernkreisen. Bereits im vergangenen Jahr hatte der Veranstalter scharfe Kritik von Reisebüros auf sich gezogen, weil diese sich in der Corona-Krise schlecht betreut fühlten. In den zurückliegenden Wochen sorgte insbesondere die schlechte Erreichbarkeit der Service-Center der Tui für Unmut. Dem Vernehmen nach wenden sich unabhängige Reisebüros vermehrt vom Konzern ab und buchen für ihre Kunden stattdessen Angebote der Konkurrenz. Deutschland ist der wichtigste Markt für die Tui.

Konkurrenten legen stärker zu als die Tui

Das Dilemma wird auch aus den Zahlen des Analysehauses Travel Data + Analytics deutlich, das für die Branche die Bewegungen am Markt aufbereitet. So lagen die Buchungen von Pauschalreisen in der ersten Juni-Woche bundesweit um 17 Prozent über der Vergleichswoche 2019, wie zuletzt das „Manager-Magazin“ aus vertraulichen Unterlagen berichtete. Während die Zuwächse der Tui bei 15 Prozent lagen, kam die DER Touristik als Nummer zwei der Branche auf ein Plus von 36 Prozent – mittelständische Anbieter wie Alltours und Schauinsland konnten noch deutlich stärker zulegen. Diese Daten seien kein statistischer Ausreißer, sondern spiegelten den Trend verlässlich wider, hieß es bei Travel Data + Analytics.

Inzwischen hat die Tui auf die harsche Kritik der Reisebüros reagiert und Besserung gelobt. Man sei vom „Buchungs-Boom“ in diesem Frühjahr überrascht worden, hatte Vertriebschef Hubert Kluske kürzlich bei einem Branchentreff erklärt. „Wir haben aktuell das höchste Kontaktvolumen in der Geschichte des Unternehmens“, sagte er dem Touristik-Magazin „fvw“: „Das mündet bei uns in eine Erreichbarkeit, die nicht so ist, wie wir uns das vorstellen.“ Bis Mitte Juli werde die Tui mehr als 100 zusätzliche Vollzeitkräfte einstellen, um die Nachfragen der Reisebüros schneller beantworten zu können.

Reisebüros begrüßen Personalwechsel

Auch das Schreiben an die Belegschaft von Tui-Deutschland zeigt, dass der Konzern die Probleme ernst nimmt. Insgesamt seien die Veranstalter der Tui in der Krise enger zusammengerückt, erklärt Vorstandsmitglied Burling. Auch der Neustart der laufenden Saison sei gut gelaufen. Aber: „Wir werden weiter an uns arbeiten, zuhören und auch den Dialog mit Kunden und Partnern weiter stärken.“ Tui Deutschland sei „exzellent aufgestellt, um gestärkt aus dieser Jahrhundert-Krise zu kommen“.

Bei den Reisebüros löst der Abschied von Andryszak kein Bedauern aus. In den Foren der Branchenmagazine werden grundsätzliche Zweifel am Kurs des Konzerns deutlich. „Inhaltlich fühlen sich diese Aussagen an, als seien sie den schöngeschminkten Interviews mit dem DFB-Chef von vor der Europameisterschaft entliehen“, schreibt ein Kritiker. „Wie möchte man denn zuhören mit geschlossenen Telefonleitungen?“, fragt ein anderer. „Jetzt müsste noch jemand anderes seinen Hut nehmen und dann hätte die Tui ein Chance“, schreibt der Vize-Vorsitzende des Verbandes unabhängiger selbstständiger Reisebüros, Cyrus Nurischad. Gemeint sei damit Konzernchef Friedrich Joussen, erklärte er auf Nachfrage.

Von Jens Heitmann