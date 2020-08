Holzminden

Der Aromenhersteller Symrise aus Holzminden hat den Einzug in den deutschen Börsen-Leitindex Dax verpasst. Dem Unternehmen waren Chancen eingeräumt worden, dort den insolventen Zahlungsdienstleister Wirecard abzulösen. Bei ihrer Entscheidung über die neue Zusammensetzung der Gruppe der 30 Börsenschwergewichte gab die Deutsche Börse am Mittwochabend in Frankfurt aber dem Essenslieferdienst Delivery Hero den Vorzug.

Symrise ist im Mittelwerte-Index MDax notiert. Wirecard hatte aufgrund seines milliardenschweren Bilanzskandals erheblich an Wert an den Finanzmärkten verloren. Die Deutsche Börse überarbeitete angesichts der Insolvenz des Dax-Mitglieds nach Beratungen mit Marktteilnehmern zudem ihr Regelwerk. Gemäß den neuen Vorgaben werden zahlungsunfähige Unternehmen nun mit einer Frist von zwei Handelstagen aus den Dax-Auswahlindizes genommen.

Von RND/lni