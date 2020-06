Hannover

Aus Protest gegen eine neue Ausrichtung des Bundesverbands Taxi und Mietwagen (BVTM) haben die niedersächsischen Unternehmen der Branche dem Bundesverband den Rücken gekehrt. Die Entscheidung sei von den Delegierten der hiesigen Fachvereinigung Taxi und Mietwagen einstimmig getroffen worden, teilte der Gesamtverband Verkehrsgewerbe Niedersachsen (GVN) mit. Der Verband vertritt eigenen Angaben zufolge rund 1400 eher kleinere Familienunternehmen und damit 80 Prozent der Taxibetreiber in Niedersachsen.

Begründet wird der Ausstieg damit, dass die Politik des Bundesverbands BVTM zu sehr auf die Interessen der großen Taxizentralen in Großstädten wie Berlin, München und Düsseldorf ausgerichtet sei. Diese haben mit starker Konkurrenz durch den amerikanischen Fahrdienstvermittler Uber zu kämpfen. Um Uber zu schwächen, sollen die Bedingungen für Mietwagenbetriebe verschlechtert werden. Dies treffe in Niedersachsen aber auch viele kleine Taxiunternehmen, da diese oftmals gemischte Taxi- und Mietwagenbetriebe seien, hieß es.

Anzeige

Ärger über Annäherung an Moia und Co.

Hat Taxiunternehmer in Hannover geärgert: Der neue Fahrservice von Moia. Derzeit fahren die Sammeltaxis der VW-Tochter wegen der Corona-Pandemie allerdings nicht. Quelle: Katrin Kutter

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Ebenfalls verärgert hat die Niedersachsen, dass der Bundesverband sich zwar gegenüber Uber abschottet – zugleich aber für weitere Fahrdienstkonkurrenten wie Moia, Clever Shuttle oder Via Van geöffnet hat. Der GVN hat sich in der Vergangenheit eisern, aber erfolglos gegen das Auftreten von Moia in Hannover gewehrt. Moia vermittelt gemeinsame Fahrten verschiedener Personen mit ähnlichen Zielen. Der BVTM will sich dafür einsetzen, dass das sogenannte private Pooling zur Regel wird. Bisher ist Moia mit einer Ausnahmegenehmigung unterwegs, die mit zahlreichen Einschränkungen verbunden ist.

Für Kunden in Niedersachsen habe der Ausstieg der Fachvereinigung aus dem Bundesverband keine unmittelbaren Folgen, betonte ein Sprecher des GVN – wohl aber könne die neue Politik des Bundesverbands langfristig negative Folgen haben. Sie könne zu einem Firmensterben führen und setze so die Mobilität der Bevölkerung gerade in ländlichen Regionen aufs Spiel.

Von Karl Doeleke