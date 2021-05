Hannover

Beim Ferienflieger Tuifly sorgt der laufende Stellenabbau für Verwerfungen in der Belegschaft. Nach Angaben von Arbeitnehmervertretern versuchen mehrere Dutzend Beschäftigte einer Kündigung zu entgehen, in dem sie kurzfristig Eltern- oder Pflegezeit beantragen. Dadurch seien jetzt Kollegen vom Verlust ihres Jobs bedroht, die sich nach den vereinbarten Sozialplänen bereits auf der sicheren Seite gewähnt hätten. „Hier liegen die Nerven blank“, sagte ein Mitglied der Personalvertretung Kabine.

Die Tui hat ihrer deutschen Chartergesellschaft einen Schrumpfkurs verordnet. Tuifly soll künftig nur noch mit der Hälfte der Maschinen an den Start gehen, damit die Flugzeuge nicht ausschließlich in den reisestarken Sommermonaten ausgelastet sind, sondern auch im Winter. Künftig will die Gesellschaft vor allem Tui-Kunden befördern, die ihren Urlaub in konzerneigenen Ferienanlagen gebucht haben. Von den ursprünglich 39 Maschinen sollten ursprünglich nur 17 übrig bleiben, nach Zugeständnissen der Belegschaft umfasst die Flotte künftig 22 Maschinen.

Von 2400 Stellen sollen 900 wegfallen

Der nach langen Verhandlungen mit der Vereinigung Cockpit und der Gewerkschaft Verdi sowie mit Personal- und Betriebsräten erzielte Kompromiss sieht neben tariflichen Nullrunden, flexibleren Arbeitszeiten und einer Senkung der betrieblichen Altersvorsorge auch einen deutlichen Arbeitsplatzabbau vor: Von seinen 2400 Stellen will Tuifly bis zum Jahresende 900 abbauen. Die Gesellschaft hat bereits mehrere Freiwilligenprogramme aufgelegt – wer das Unternehmen verlasse, könne mit einem Monatsgehalt pro Beschäftigungsjahr als Abfindung rechnen, sagte ein Tuifly-Sprecher: „Zwei Drittel des geplanten Stellenabbaus haben wir bereits auf freiwilliger Basis vollziehen können.“ Weitere Angebote seien in Planung, damit könnten am Ende weniger als 300 Kündigungen nötig werden.

Zunächst habe die Belegschaft auf die Vereinbarungen mit „einer Art Schockstarre“ reagiert, hieß es von Gewerkschaftsseite: „Inzwischen beobachten wir einen Verteilungskampf um die verbleibenden Arbeitsplätze.“ Begonnen habe diese Entwicklung bei den Piloten – wegen der längeren Kündigungsfristen erfuhren die Betroffenen dort als erste von den bevorstehenden Entlassungen. „Da haben dann einige plötzlich ihre pflegebedürftige Mutter entdeckt oder noch schnell Elternzeit beantragt“, sagte ein Personalvertreter. Beides könne einen besonderen Kündigungsschutz begründen: „Dadurch verlieren jetzt Kollegen ihren Job, die nie damit gerechnet haben.“

Unruhe beim Kabinenpersonal wächst

Nach diesen Erfahrungen wächst die Unruhe beim Personal in der Kabine und am Boden, wo in diesen Tagen die Kündigungsschreiben herausgehen. „Die Verunsicherung ist sehr groß“, sagte eine Mitarbeiterin. In der Belegschaft beäuge man sich gegenseitig: „Das vertrauensvolle Miteinander hat gelitten.“ Künftig will Tuifly noch 370 Piloten und 830 Mitarbeiter in der Kabine beschäftigen, in der Verwaltung und Technik sollen 300 Jobs erhalten bleiben.

Von Jens Heitmann