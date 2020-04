Corona-Krise lässt Stromabsatz sinken

Hannover

Weil wegen der Corona-Krise viele Unternehmen ihre Produktion zurückfahren, sinkt bei den Stadtwerken Hannover ( Enercity) der Stromabsatz. Aktuell liege der Verbrauch um etwa 10 Prozent unter dem Niveau des Vorjahres, sagte Vorstandschefin Susanna Zapreva am Mittwoch bei der Bilanzvorlage. Bei den privaten Haushalten verzeichne Enercity hingegen einen leichten Anstieg bei der Abnahme von Strom und Wasser: „Wahrscheinlich wäscht man sich im Homeoffice öfter die Hände.“

Nach Einschätzung der Stadtwerke werden die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie auf die Bilanz durchschlagen – für eine konkrete Prognose sei es jedoch noch zu früh, sagte Zapreva. „Ich bin aber zuversichtlich, dass wir uns gut behaupten können.“ Bei Enercity arbeiteten aktuell 1000 Mitarbeiter im Homeoffice, bis zu 300 Beschäftigte aus Bereichen mit direktem Kundenkontakt befänden sich in Kurzarbeit.

Deutlich mehr Umsatz – etwas mehr Gewinn

Im vergangenen Jahr hat das Unternehmen sein Geschäft deutlich ausgeweitet: Der Umsatz stieg um 27 Prozent auf 3,1 Milliarden Euro. Vor allem beim Strom lagen die Erlöse mit rund 1,5 Milliarden Euro um etwa die Hälfte über dem Vorjahreszeitraum. Das lag zum einen an den erheblich erhöhten Handelsmengen und den gestiegenen Preisen an der Strombörse, zum anderen habe Enercity Kunden „im fünfstelligen Bereich“ hinzugewonnen, sagte Zapreva. Neben größeren Unternehmen und Handelsketten verzeichne man auch bei Privatkunden in Hannover wieder Zuwächse.

Unter dem Strich hat sich das Wachstum nur bedingt ausgezahlt: Der Gewinn vor Steuern erhöhte sich im vergangenen Jahr um 2,7 Prozent auf rund 118 Millionen Euro. Der Grund für den moderaten Ergebnisanstieg sei, dass Enercity die Gas- und Strompreise für die Kunden weiter stabil gehalten habe, hieß es.

Enercity baut Ökostromangebot aus

Beim Klimaschutz sehen sich die Stadtwerke in der Energiebranche auf den vorderen Plätzen. Enercity habe die Ökostromerzeugung weiter ausgebaut, sagte Zapreva. Inzwischen stammten rund 38 Prozent der Elektrizität aus erneuerbaren Energien. Die Leistung der eigenen Windkraftanlagen liege mittlerweile bei 345 Megawatt, damit könne das Unternehmen mehr als 260.000 private Haushalte mit Windstrom versorgen. Bis 2030 solle die jährliche Stromproduktion auf 2000 Gigawattstunden steigen, das würde dann für rund 800.000 Haushalte reichen.

Gute Geschäfte erhoffe sich Enercity auch mit dem Trend zur Elektromobilität, sagte Zapreva. In Hannover habe man bereits knapp 800 Ladesäulen errichtet, jede vierte sei öffentlich zugänglich, rund drei Viertel stünden auf Grundstücken von Unternehmen oder Privatpersonen. Im Verhältnis zur Zahl der Einwohner und der zugelassenen E-Autos liege Enercity damit im Vergleich unter den Top 10 der Städte in Deutschland. Kürzlich hat Enercity eine Schnellladesäule mit 350 Kilowatt Ladeleistung in Betrieb genommen, bei der das Stromtanken nur wenige Minuten dauert. Bis Ende dieses Jahres sollen vier solcher Ladepunkte betriebsbereit sein, an denen Kunden mit EC- oder Kreditkarte bezahlen können.

Lesen Sie auch

Von Jens Heitmann