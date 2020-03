„Wir dürfen jetzt nicht in Agonie verfallen“

Hannover

Die Sparkassen rechnen mit einer hohen Nachfrage bei Notkrediten durch kleine und mittlere Unternehmen. Die Firmen können jetzt Anträge stellen und auf eine schnelle Auszahlung hoffen. Die staatliche Kreditanstalt für Wiederaufbau (Kfw) müsse jedoch einen noch größeren Teil des Risikos übernehmen, fordert der Präsident des Sparkassenverbandes Niedersachsen, Thomas Mang, im HAZ-Interview.

Mit einem Rettungsschirm von 600 Milliarden Euro weckt die Politik große Hoffnungen bei notleidenden Firmen. Wie schnell wird das Geld ankommen, Herr Mang?

Was die Sparkassen angeht, kann das sehr schnell gehen. Bei Krediten bis zu 3 Millionen Euro entfällt die sonst vorgeschriebene Prüfung bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau KfW – wir können damit die Anträge schnell an die Kfw weiterleiten, das sollte innerhalb weniger Tage möglich sein. Die Hausbank kann dann in Vorkasse gehen und den Kredit auszahlen, bis zum 14. April soll sie das Geld von der KfW zurückbekommen. Bei Krediten von mehr als 10 Millionen Euro braucht die Förderbank für die Prüfung mehr Zeit.

Die Bundesregierung hofft darauf, dass die ersten Hilfen noch vor Ostern ausgezahlt werden. Das wäre demnach realistisch?

Das kann gelingen. Das gesamte Antragsverfahren läuft online, die elektronische Pipeline zur Kfw steht. Das war bis vor ein paar Tagen noch nicht vorstellbar, aber mit Hilfe aller Beteiligten ist es gelungen, diesen Kraftakt über das Wochenende zu stemmen

Mit wie vielen Anträgen und welchem Kreditvolumen rechnen Sie?

Das können wir ehrlicherweise nicht abschätzen. Die niedersächsischen Sparkassen haben rund 150.000 Firmenkunden mit einem Kreditvolumen von aktuell rund 45 Milliarden Euro. Bei vielen Unternehmen sind die Kreditlinien bereits in Anspruch genommen – da könnten also gewaltige Volumina von etlichen Milliarden Euro abgerufen werden.

Noch vor Kurzem hieß es, der Mittelstand habe die lange Zeit gute Konjunktur genutzt, um sein Eigenkapital aufzupolstern. Warum schwindet die Liquidität jetzt so schnell?

Die Unternehmen haben schon noch Reserven. Wer in dem langen Aufschwung seit der Finanzkrise 2008 vernünftig gewirtschaftet hat, hält länger durch als andere. Aber an die Rücklagen kommt man nicht immer so schnell heran, wie es bei einer so akuten und abrupten Verschlechterung der Lage wünschenswert wäre. Das Eigenkapital ist eben auch zu einem großen Teil im Unternehmen gebunden.

Die Kfw will die Hausbanken zu 80 Prozent von der Haftung freistellen – das heißt aber auch, dass die Sparkassen noch mit 20 Prozent selbst ins Risiko gehen müssen. Angesichts der erwarteten Volumina könnte das Vorstände nervös machen...

Und das zu Recht! Zusammen mit den Industrie- und Handelskammern fordern wir deshalb, die staatliche Haftung auf 95 Prozent auszuweiten. Um insbesondere dem Mittelstand effektiv unter die Arme greifen zu können, wäre es auch sinnvoll, die Kreditsumme, die ohne Prüfung der KfW vergeben werden kann, auf 25 Millionen Euro zu erhöhen. Wir hoffen, dass sich die Politik hier noch bewegt.

Kredite können Unternehmen helfen, um einen Engpass zu überbrücken – viele kleine Selbstständige wie Physiotherapeuten oder Gastwirte stehen jetzt komplett ohne Einnahmen da. Wie schnell kommen diese Kunden an Geld?

Die Sparkassen in Niedersachsen haben rund eine halbe Million Soloselbstständige als Kunden – vielen von ihnen sind praktisch über Nacht die Einnahmen komplett weggebrochen. Wir müssen dafür sorgen, dass diese Klientel die nächsten Wochen und vielleicht auch Monate übersteht. Da diese Kunden ihre entgangenen Umsätze nicht nachholen können, helfen hier Kredite nicht weiter – das geht nur über direkte Zuschüsse.

Nicht jeder Bedürftige ist durch die Corona-Krise in Not geraten. Wie wollen Sie verhindern, dass Trittbrettfahrer die laxe Kontrolle nutzen, um günstig an frisches Geld zu kommen?

Ich kann mir nur schwer vorstellen, dass sich jemand freiwillig verschuldet. Die Zinsen sind ohnehin niedrig, so dass es eigentlich keine Anreize geben sollte, ohne Not auf das Kfw-Programm zuzugreifen. Für uns geht es jetzt in erster Linie darum, unsere Kunden am Leben zu erhalten. Ob der eine oder andere versucht, sich hier zu bereichern, werden wir später klären.

In der Finanzkrise hat viele Kunden die Sorge umgetrieben, plötzlich ohne Bargeld dazustehen. Ist die Versorgung aktuell gesichert?

Ja. Die Sparkassen öffnen nicht mehr alle Filialen, weil deutlich weniger Kunden kommen als sonst, wir die Kräfte konzentrieren müssen und auch unsere Mitarbeiter schützen wollen. Aber wir können garantieren, dass Sparkassen für ihre Kunden zu erreichen sind sowie zu jedem Zeitpunkt die Bargeldversorgung und den bargeldlosen Zahlungsverkehr sicherstellen.

Der Umschwung von der Normalität zum Ausnahmezustand kam sehr plötzlich. Wie lange können die Unternehmen und die Gesellschaft so etwas durchhalten?

Deutschland ist für diese Krise, was die Finanzen angeht, bestimmt besser gerüstet als andere. Durch die hohen Fiskalüberschüsse der vergangenen Jahre können wir das relativ lange aushalten. Die Kfw verfügt über genügend Feuerkraft, um im Zweifel noch weitere Hilfsprogramme aufzulegen. Unsere Volkswirtschaft ist in der Lage, wieder durchzustarten, wenn sich die Lage normalisiert. Darauf müssen wir unser Augenmerk richten – es bringt nichts, jetzt in Agonie zu verfallen.

Zur Person Thomas Mang hat sein gesamtes Berufsleben im Sparkassensektor verbracht. Nach der Ausbildung bei der Sparkasse Bremen blieb er dort etliche Jahre, bis er 1997 zum Vorstandsmitglied der Sparkasse Saarbrücken ernannt wurde. Im Jahr 2000 wechselte er zum Deutschen Sparkassen- und Giroverband. Seit Februar 2003 führt der 60-Jährige den Sparkassenverband Niedersachsen.

Von Jens Heitmann