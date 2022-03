Hannover

Die Flüchtlinge aus der Ukraine stellen auch die Sparkassen vor ungewohnte Herausforderungen. Derzeit könnten die Institute für Ukrainerinnen und Ukrainer kein Geld wechseln, sagte der Präsident des niedersächsischen Sparkassenverbandes, Thomas Mang, am Dienstag bei der Bilanzvorlage. „Die Währung Griwna hat für uns im Augenblick faktisch keinen Wert.“ Außerdem sei es schwierig, für Emigranten Konten zu eröffnen, weil vielfach die dafür nötigen Dokumente fehlten. Die Sparkassen hofften darauf, dass die Kreditwirtschaft zusammen mit der Bundesbank für beide Probleme bald pragmatische und unbürokratische Lösungen finde, sagte Mang.

Hohe Beträge auf Giro- oder Tagesgeldkonten

Unterdessen fluten die Stammkunden die Sparkassen weiter mit Geld. Im vergangenen Jahr erreichten die Einlagen bei den 39 öffentlich-rechtlichen Kreditinstituten in Niedersachsen erstmals die Marke von 100 Milliarden Euro – ein Plus von 6 Prozent im Vergleich zu 2020. „Unsere Kunden parken ihr Geld nach wie vor mit Vorliebe in Sichteinlagen“, sagte Mang. Hohe Beträge auf den Giro- oder Tagesgeldkonten seien in der aktuellen Negativzinsphase aber weder für die Sparerinnen und Sparer noch für die Geldhäuser ein Gewinn. Die Scheu vor der Börse schwindet jedoch weiter. Die Sparkassenkunden erwarben 2021 Wertpapiere in Höhe von 2,5 Milliarden Euro – ein Zuwachs von 50 Prozent.

Mehr Kredite für Hausbauer

Infolge des Krieges in der Ukraine rechnen die Sparkassen im laufenden Jahr nicht mehr mit einer Zinserhöhung durch die Europäische Zentralbank (EZB). Angesichts der Forderungen vor allem aus Südeuropa, wegen der geopolitischen Unsicherheiten die Wirtschaft weiterhin mit billigem Geld zu unterstützen, seien bis auf Weiteres keine Schritte in Richtung Zinswende zu erwarten. „Die hinhaltende Politik der EZB rächt sich jetzt“, sagte Mang. Nach etlichen Jahren des Zuwartens gebe es nun kaum Möglichkeiten einer Veränderung.

Zuletzt ist es den Sparkassen erneut gelungen, die zunehmenden Einlagen ihrer Kunden in neue Kredite umzumünzen. Der Darlehensbestand erhöhte sich im vergangenen Jahr um 6 Prozent auf rund 95 Milliarden Euro. Während Unternehmen und Selbstständige weniger neue Kredite als im Vorjahr benötigten, sagten die Institute privaten Kunden neue Darlehen in Höhe von 8 Milliarden Euro zu. Dies bedeutet ein Plus 7,5 Prozent. Das Geld werde vorrangig in die eigenen vier Wände investiert, sagte Mang. „Immobilien gelten bei unseren Kundinnen und Kunden für den Vermögensaufbau nach wie vor als sicherer Hafen – weder die Corona-Pandemie noch die gestiegenen Baukosten haben dieses Bedürfnis geschmälert.“

Zinsüberschuss gesunken

Trotz des starken Kreditgeschäfts ist der Zinsüberschuss der Sparkassen abermals gesunken – auf 1,8 Milliarden Euro. Mit 13 Millionen Euro fiel der Rückgang aber deutlich geringer aus als im Vorjahr mit 42 Millionen Euro. Dafür ist es den Geldinstituten erstmals gelungen, den Rückgang beim Zinsüberschuss durch den Anstieg der Provisionserträge mehr als zu kompensieren. Diese kletterten um 30 Millionen auf etwa 860 Millionen Euro. Das Betriebsergebnis vor Bewertung lag mit rund 870 Millionen Euro auf dem Vorjahresniveau. Unter dem Strich stand bei einer um fast 7 Prozent auf 134 Milliarden Euro gestiegenen Gesamtbilanzsumme ein Jahresüberschuss in Höhe von 185 Millionen Euro.

Von Jens Heitmann