Sparda-Bank Hannover führt Strafzinsen ein

Hannover

Nach der Hannoverschen Volksbank und der hiesigen Sparkasse führt auch die Sparda-Bank Hannover Strafzinsen ein: Von Juli an wird für Kunden ab einem Guthaben von mehr als 50.000 Euro auf einem Giro- oder Tagesgeldkonto ein sogenanntes Verwahrentgelt von 0,5 Prozent pro Jahr fällig, wie das Institut am Montag mitteilte. Damit liegt die Schwelle deutlich niedriger als bei der Konkurrenz vor Ort: Stammkunden der Volksbank müssen seit April ab einer Einlage von 250.000 Euro Strafzinsen zahlen, bei der Sparkasse Hannover liegt die Grenze für Privatkunden vom nächsten Jahr an bei 500.000 Euro.

„Wir haben mit diesem Schritt länger gewartet als andere“, sagte Vorstandschef André-Christian Rump. Angesichts der Politik der Europäischen Zentralbank (EZB) gebe es dazu aber keine Alternative. Die EZB kassiert seit Juni 2014 Strafzinsen von Kreditinstituten, die bei ihr kurzfristig Geld parken. Zunächst waren es 0,1 Prozent. Im März 2016 wurde der Einlagenzins auf minus 0,4 Prozent und im September 2019 auf minus 0,5 Prozent gesenkt. Mit dieser Politik will die Zentralbank erreichen, dass die Geldhäuser ihre Einlagen nicht auf die hohe Kante legen, sondern als Kredite in den Markt geben.

Nur 5 Prozent der Kunden sind von Strafzinsen betroffen

Die Sparda-Bank Hannover rechne infolge der Negativzinsen durch die EZB für das laufende Jahr mit Belastungen von 3,2 Millionen Euro, sagte Rump. Mit dem selbst erhobenen Verwahrentgelt wolle man 2022 etwa eine Million Euro einnehmen und mittelfristig die eigenen Zahlungen an die EZB decken. Sparbücher seien von den Strafzinsen ausgenommen, sagte Rump. Sie würden erst dann fällig, wenn Kunden auf einem Giro- oder auf einem Tagesgeldkonto über jeweils Guthaben von mehr als 50.000 Euro verfügen.

Wer 100.000 Euro auf beide Kontenarten verteilt, muss nach Angaben der Sparda-Bank kein Verwahrentgelt zahlen. Insgesamt werden deshalb nur etwa 5 Prozent der rund 300.000 Kunden davon betroffen sein, sagte Rump. Für Neukunden gelten die neuen Konditionen ab Juli, die von der neuen Regelung betroffenen Stammkunden würden nach und nach angeschrieben und zu Beratungsgesprächen eingeladen, um alternative Anlagemöglichkeiten aufzuzeigen.

Sparda-Bank Hannover stellt Partnersuche ein

Mit einer Bilanzsumme von rund 5 Milliarden Euro zählt die Sparda-Bank Hannover zu den größten Genossenschaftsbanken im Norden. Nachdem vor einem Jahr die Verhandlungen mit der Sparda-Bank Berlin über eine Fusion gescheitert sind, sei kein anderer Partner für einen Zusammenschluss in Sicht, sagte Rump: „Sollte sich so ein Schritt in Zukunft anbieten, werden wir das natürlich prüfen – aber wir sind nicht aktiv auf der Suche.“ Zuvor waren bereits Fusionsverhandlungen mit den Sparda-Banken in Hamburg (2006) und Münster (2016) im Sande verlaufen.

Im vergangenen Jahr sei der Jahresüberschuss der Sparda-Bank um etwa ein Zehntel auf 3,6 Millionen Euro gesunken, sagte Rump. Verantwortlich dafür seien vor allem die Kosten für den Wechsel des Rechenzentrums und die Bereinigung von Zinssicherungsgeschäften. Während der Zinsüberschuss von 65 auf knapp 60 Millionen Euro zurückging, stieg der Provisionsüberschuss von 15,7 auf 17,2 Millionen Euro.

Von Jens Heitmann