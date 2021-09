Hannover

Kundinnen und Kunden der Sparda-Bank Hannover müssen sich am Mittwoch und Donnerstag auf einen eingeschränkten Geschäftsbetrieb einstellen. Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten an beiden Tagen zum Streik aufgerufen, um bei den Tarifverhandlungen den Druck auf die Bank zu erhöhen.

Die Motivation der Belegschaft leide erheblich unter der bisherigen Geringschätzung durch die Arbeitgeberseite, sagte der Gewerkschaftssekretär Moritz Braukmüller am Dienstag. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hätten sich eine angemessene Tariferhöhung verdient. Die Gewerkschaft fordert rückwirkend zum 1. April dieses Jahres 3,5 Prozent mehr Gehalt, mindestens aber ein Plus von 120 Euro. Zudem verlangt sie ein Recht der Beschäftigten, einen bestimmten Teil des Gehalts in freie Zeit umzuwandeln, den Ausschluss betriebsbedingter Kündigungen sowie monatlich 50 Euro mehr für Auszubildende.

Die Arbeitgeberseite habe erst in der dritten Verhandlungsrunde ein erstes Angebot vorgelegt, das eine Einmalzahlung in Höhe von 400 Euro und eine Erhöhung der Gehälter um 0,75 Prozent erst vom 1. Januar 2023 an vorsehe, erklärte Verdi. Kündigungen wolle die Sparda-Bank weiterhin nicht ausschließen.

Gewinne der Sparda-Banken schrumpfen

Die harte Auseinandersetzung wirft ein Schlaglicht auf die schwierige Lage der Sparda-Banken. Die einst von Eisenbahnern gegründeten genossenschaftlichen Geldinstitute leiden besonders stark unter den Negativzinsen der Europäischen Zentralbank. Innerhalb der vergangenen sechs Jahre ist ihr Gewinn um mehr als die Hälfte abgesackt. 2020 erzielten die Sparda-Banken nur noch einen Überschuss von knapp 71 Millionen Euro – 2014 waren es noch 148 Millionen Euro gewesen.

Die Sparda-Bank Hannover zählt mit einer Bilanzsumme von rund 5 Milliarden Euro zu den größten Genossenschaftsbanken im Norden. Ihr Filialnetz reicht von Bremerhaven bis in den Harz. Im vergangenen Jahr ist ihr Überschuss um ein Zehntel auf 3,6 Millionen Euro gesunken. Verantwortlich dafür waren nach Angaben des Instituts vor allem die Kosten für den Wechsel des Rechenzentrums und die Bereinigung von Zinssicherungsgeschäften. Während der Zinsüberschuss von 65 auf knapp 60 Millionen Euro zurückging, stieg der Provisionsüberschuss um 9 Prozent auf etwa 17 Millionen Euro.

Von Jens Heitmann