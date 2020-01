Sound im Auto ohne Boxen: Conti und Sennheiser kooperieren bei Audiotechnik

Hannover/Las Vegas

Der Autozulieferer Continental verbündet sich mit dem Klangspezialisten Sennheiser, um im Markt für hochwertige Audiosysteme Fuß zu fassen. Bei der Technikmesse Consumer Electronics Show ( CES) in Las Vegas stellen die beiden Unternehmen eine lautsprecherlose Audioanlage für Fahrzeuge vor. „Gemeinsam haben wir ein System entwickelt, mit dem Musikgenuss im Fahrzeug wie aus dem Nichts zum Premium-Audioerlebnis wird“, sagte Conti-Vorstandsmitglied Helmut Matschi am Montag.

Das Konzept hatte Continental erstmals bei der Automesse IAA 2017 präsentiert. Inspiriert von der Funktionsweise von Saiteninstrumenten setzt das „Ac2ated Soundsystem“ auf sogenannte Aktuatoren, die elektrische Signale in mechanische Bewegung umwandeln können. Sie erzeugen Schall, indem sie bestimmte Oberflächen im Fahrzeug in Schwingung versetzen. Bei herkömmlichen Audioanlagen wird der Klang über Membrane in Lautsprechern ermöglicht. Um einen guten Sound zu gewährleisten, sind in der Regel mehrere Boxen nötig. Das neue System mache Subwoofer im Kofferraum und andere Lautsprecher in der Mittelsäule und in den Türen überflüssig, heißt es.

Anlage braucht weniger Platz

Die Insassen im Fahrzeug erwarten von einer Musikanlage einen möglichst guten Klang. Für die Autohersteller jedoch sind andere Vorteile mindestens ebenso wichtig: Durch die Vielzahl der Komponenten wiegen herkömmliche Audiosysteme bis zu 40 Kilogramm und benötigen ein Volumen von bis zu 30 Litern. Mit dem System von Conti und Sennheiser ließen sich das Gewicht und der Bauraum um 75 bis 90 Prozent verringern, sagte Matschi. Außerdem befreie die unsichtbare Audiotechnik Designer und Autobauer von dem Problem, breite Lautsprecherfronten in die Innenoberflächen integrieren zu müssen. Das neue System sei nicht teurer als die heute gängigen Modelle.

Doch diese Vorteile allein konnten die Autoproduzenten offenbar noch nicht überzeugen – bisher gebe es für „Ac2ated“ keinen Auftrag, sagte ein Conti-Sprecher. Um besonders die Produzenten von Edelmarken für sich zu gewinnen, kooperiert der Zulieferer daher mit Sennheiser, „um den Sound noch besser zu machen“. Das Unternehmen aus der Wedemark hat ein System mit den Namen „Ambeo“ entwickelt, das Stereoquellen automatisch in 3-D-Audio umwandelt. „Der patentierte Algorithmus analysiert den Inhalt und mischt den Sound musikalisch perfekt ab“, sagte Ko-Chef Andreas Sennheiser. „Er erzielt dadurch eine hohe emotionale Erfahrung, die den Hörer mitten in die Musik versetzt.“

Starkes Wachstum erwartet

Im Unterschied zu Continental hat Sennheiser für sein 3-D-Soundsytem auch schon einen Abnehmer: „Ambeo“ wird in die Elektroautos des kalifornischen Herstellers Karma eingebaut. Auf dieses Marktsegment schielt auch der Zulieferer aus Hannover – der Audiomarkt für Premiummarken werde Prognosen zufolge von 2,7 Milliarden Euro im laufenden Jahr bis 2025 auf 3,4 Milliarden zulegen, sagte der Konzernsprecher.

Von Jens Heitmann