Hannover

Marek Andryszak hat schon seinen digitalen Impfnachweis auf dem Mobiltelefon. Der Tui-Deutschlandchef hat sich das Zertifikat wie so viele Hannoveraner gleich am Montag in der Apotheke ausstellen lassen. „Und zack steht auf der App: Marek ist geimpft.“ Mit dem Vakzin von Johnson & Johnson, übrigens. Auch das erzählt der Reisemanager während einer „Tui Summer-Update“ genannten Veranstaltung.

Natürlich hat Andryszak ein Interesse daran, dass ihm das möglichst viele Menschen nachmachen. Vereinfacht der seit Montag verfügbare digitale europäische Impfnachweis doch das Kerngeschäft der Tui ganz eindeutig. Dass es mit dem Reisen wieder bergauf geht, hat der hannoversche Reisekonzern aber schon vorher gespürt: Sinkende Corona-Zahlen, steigende Impfquoten und das Ende der Reisewarnung für viele Länder vom 1. Juli an befördern die Nachfrage bereits kräftig.

Bei der Tui sprechen sie von einem „Nachholeffekt“ – die Menschen haben Lust, zu reisen. „Die Aufholjagd für den Sommerurlaub ist gerade in vollem Gange, und die Konsumlaune für Reisen scheint täglich zuzunehmen“, berichtet Andryszak aus seinem Büro in der Tui-Zentrale an der Karl-Wiechert-Allee in Hannover.

„Die beliebtesten Urlaubsziele liegen sogar prozentual zweistellig im Plus“: Marek Andryszak, Vorsitzender der Geschäftsführung der Tui Deutschland. Quelle: Rainer Dröse (Archiv)

„Wir verzeichnen starke Buchungswochen, die seit Mai sogar das Niveau der Vergleichswochen von 2019 toppen. Die beliebtesten Urlaubsziele liegen sogar prozentual zweistellig im Plus.“ Der Konzern baut daher seine Flug- und Bettenkapazitäten in allen beliebten Reiseländern aus. Alle 22 Tui-Fly-Maschinen soll schon bald wieder im Einsatz sein.

Deutsche ändern ihr Reiseverhalten

Wie so viele Bereiche des täglichen Lebens hat die Corona-Pandemie auch das Reiseverhalten der Deutschen verändert. Nicht nur die Nachfrage wächst. Die Urlauber sind auch bereit, deutlich mehr Geld auszugeben. Sie buchen schönere Hotels oder bessere Zimmer – und sie buchen mehr Pauschalreisen als früher. Die machen aktuell 70 Prozent der verkauften Reisen aus und erlauben. „Erstaunlich“ findet Andryszak das. Die Kunden zahlen zudem für zusätzliche Flexibilität. Der sogenannte Flex-Tarif ermöglicht es gegen Aufpreis, Reisen auch kurzfristig zu stornieren. Der Beratungsbedarf in den Reisebüros hat zugenommen. Vor einer Buchung stehen inzwischen im Schnitt acht bis zehn Rückfragen, früher waren es drei.

Insgesamt ließen sich die Gäste ihren Urlaub rund 25 Prozent mehr kosten als im Vorkrisenjahr 2019, berichtete Andryszak. Tendenziell buchen Urlauber zudem längere Reisen, statt acht bis zehn Tage wie sonst seien es im Schnitt zurzeit eher zehn bis 14 Tage. „Workation“ spielt dabei offenbar eine Rolle – Menschen, die zum Arbeiten in ein Urlaubsland fliegen. Die Tui bietet solchen Menschen inzwischen Bürostühle, Drucker und sicheres Internet in manchen Hotels und Clubs an. Ein weiterer Trend sind Luxusreisen wie etwa auf die Malediven.

Mallorca bleibt das beliebteste Reiseziel

Eines aber scheint sich nicht zu ändern: Gefragt sind aktuell vor allem Mallorca, Griechenland und die türkische Riviera mit Antalya auf dem dritten Platz. Unter den zehn beliebtesten Zielen rangiert auch Mecklenburg-Vorpommern.

Wer jetzt spontan noch Sommerurlaub buchen möchte, findet noch genügend Angebote, versichert Touristik-Chef Stefan Baumert. In den Sommerferien könne es aber „auf unseren touristischen Rennstrecken eng werden. Da könnten die Preise auch mal steigen.“ Und: Mietwagen sind knapp. „Wer auf Mallorca mit dem Mietwagen unterwegs sein will, sollte jetzt schnell buchen.“

Von Karl Doeleke