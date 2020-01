Sitech in Hannover: Fällt ein weiterer Auftrag weg?

Hannover

Das Sitech-Werk in Hannover läuft offenbar Gefahr, auch noch die Produktion von Sitzen für den VW-Bulli T6.1 zu verlieren. Nach Angaben der Industriegewerkschaft Metall schafft der Autozulieferer Faurecia die Voraussetzungen dafür, um die Herstellung zumindest eines Teils der T6.1-Sitze in seinem Werk in Stadthagen übernehmen zu können. Zuvor war bekannt geworden, dass Sitech die Aufträge von Volkswagen für das Nachfolgemodell T7 und den Elektrobulli ID Buzz nicht erhält. Stattdessen soll ein Faurecia-Standort in Tschechien zum Zuge kommen. Die IG Metall befürchtet, dass deswegen der hannoversche Sitech-Standort gefährdet sei.

Bereits im Dezember hatten die „Schaumburger Nachrichten“ berichtet, dass Faurecia in Stadthagen mit dem Aufbau einer Produktionslinie für T6.1-Sitze begonnen habe. Das Unternehmen wollte seinerzeit nur bestätigen, dass man sich „auf einen möglichen Kundenauftrag vorbereite“.

Sitech ist eine hundertprozentige VW-Tochter, die mit rund 5400 Beschäftigten an sieben Standorten Sitze für die Marken des Wolfsburger Autokonzerns herstellt. Seit 2007 fertigt die Firma auch für Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN), aktuell mit 470 Mitarbeitern.

IG Metall fordert Klarheit von Volkswagen

Nach Angaben der IG Metall ist die Produktion für den T6.1 bis ins Jahr 2024 vertraglich mit Sitech in Hannover vereinbart. Der Standort stelle die Sitze auch in ausreichender Stückzahl her, erklärte die Gewerkschaft. Man verlange von VWN „ein klares Bekenntnis, den geschlossenen Vertrag mit Sitech einzuhalten“. Ein VWN-Sprecher wollte sich dazu am Dienstag auf Anfrage nicht äußern. Auch ein Sitech-Sprecher wollte keine Stellung nehmen.

Von Jens Heitmann