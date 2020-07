Wedemark

Der Mikrofon- und Kopfhörerspezialist Sennheiser ist durch die Coronakrise in eine Schieflage geraten. Die Verkäufe an Geschäfts- und Privatkunden seien in den vergangenen Monaten deutlich eingebrochen, sagte Co-Geschäftsführer Andreas Sennheiser am Mittwoch bei der Bilanzvorlage in Bissendorf. Deshalb müsse das Unternehmen seine Kosten deutlich senken. Sennheiser plant deshalb bis Ende 2022 bis zu 650 Stellen weltweit abzubauen, rund 300 davon in Deutschland. Hierzulande arbeiten die Hälfte der weltweit 2800 Sennheiser-Mitarbeiter.

Der Abbau soll den Angaben zufolge möglichst sozialverträglich erfolgen, konkrete Konzepte würden derzeit gemeinsam mit dem Sennheiser-Betriebsrat beraten, hieß es. Unter anderem ist geplant, offene Stellen nicht nachzubesetzen und neben Möglichkeiten zur Altersteilzeit und Vorruhestand ein Freiwilligenprogramm und Abfindungsoptionen anzubieten. „Wir sind ein Familienunternehmen und jeder einzelne unserer Mitarbeiter ist Teil des Teams“, sagte Sennheiser. „Vor diesem Hintergrund fällt uns dieser Schritt sehr schwer, und es ist uns wichtig, betriebsbedingte Kündigungen so weit wie möglich zu vermeiden.“

Eigentlich wollte Sennheiser feiern

Sennheiser feiert in diesem Jahr sein 75-jähriges Bestehen. Im Geschäftsjahr 2019 erzielte das Familienunternehmen einen Umsatz von 756,7 Millionen Euro; das operative Ergebnis (Ebit) blieb mit 18,5 Millionen Euro leicht hinter dem Vorjahresergebnis zurück. Unter dem Strich sei ein Verlust von 3 Millionen Euro angefallen, sagte Sennheiser. Für 2020 erwartet der Audiospezialist einen signifikanten Umsatz- und Ertragsrückgang – konkrete Angaben gab es dazu nicht. „Wir wagen keine Prognose“, sagte Co-Geschäftsführer Daniel Sennheiser. „Einen Gewinn werden wir voraussichtlich nicht machen.“

Von Jens Heitmann