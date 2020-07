Hannover

Mit einer „Night of Light“ haben kürzlich Konzertveranstalter, Kongresshäuser und Tagungshotels auf ihre schlechte Lage aufmerksam gemacht. Bundesweit erstrahlten Gebäude und bekannte Bauwerke in grellen Rottönen; auch Sennheiser strahlte seine Zentrale an. Das war als Zeichen der Solidarität gedacht – es taugt aber auch als Symbol für die eigene Situation: Die Corona-Krise bringt die Schwächen des Geschäfts ans Licht, die sich vor dem Ausbruch der Pandemie noch einigermaßen kaschieren ließen.

Die Enkel des Unternehmensgründers verkünden schon seit längerer Zeit, dass sie sich auf die Kernkompetenzen konzentrieren wollen. Was genau damit gemeint ist, bleibt nebulös. Sennheiser will sich als vergleichsweise kleiner Hersteller auch weiter auf zwei großen Märkten tummeln, die wenig miteinander zu haben: Mikrofone für Spezialisten und Kopfhörer für breite Käuferschichten. Mit Blick auf die Profis funktioniert das Modell als familiengeführter, globaler Mittelständler noch recht gut, bei der privaten Kundschaft hingegen wächst die Konkurrenz stetig – im oberen wie im unteren Preissegment.

Konsequent vor allem beim Stellenabbau

Sich in diesem Wettbewerb auch gegen neue Spieler wie Apple mit Beats oder Skullcandy zu behaupten ist schon schwer genug – gleichzeitig aber expandiert Sennheiser in neue Felder wie Audiosoftware für Augmented Reality, Streamingtechnologie und 3-D-Soundsysteme für Autos. Sonderlich fokussiert wirkt das nicht. Konsequent agiert das Unternehmen bisher vor allem beim Personalabbau: Nachdem vor drei Jahren bereits 180 Mitarbeiter gehen mussten, steht jetzt ein Viertel der Stellen zur Disposition.

Von Jens Heitmann