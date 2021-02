Hannover

Der Audiospezialist Sennheiser will sich aufspalten. Das Familienunternehmen aus der Wedemark sucht einen Partner für sein Consumergeschäft mit Kopfhörern und Soundbars für private Kunden und will sich auf die Profiausrüstung konzentrieren – also auf Mikrofone sowie Studio- und Konferenztechnik. Die Möglichkeiten reichten vom Einstieg eines Investors bis zum Verkauf der gesamten Consumersparte, sagten die Co-Chefs Andreas und Daniel Sennheiser am Dienstag der HAZ. „Alle Optionen sind offen.“

Sennheiser leidet schon länger unter dem starken Wettbewerb im Kopfhörergeschäft. Das Unternehmen hat in den vergangenen Jahren Marktanteile verloren – auch weil es manche neue Trends später erkannte als die Konkurrenz, etwa dass für Kunden neben dem Klang auch das Design immer wichtiger wurde. Auch auf das wachsende Interesse an kabellosen Modellen, die in der Ohrmuschel sitzen, reagierte Sennheiser erst relativ spät. Inzwischen dominieren Wettbewerber wie Sony, Apple und Bose den Markt.

Stellenabbau eingeleitet

Die Consumersparte erzielte im Jahr 2019 mit 393 Millionen Euro etwas mehr als die Hälfte des Firmenumsatzes. Im Profibereich betrugen die Erlöse 363 Millionen Euro. Insgesamt stieg der Umsatz um rund 6 Prozent auf den Rekordwert von 757 Millionen Euro – unter dem Strich stand jedoch ein Verlust von knapp 2 Millionen Euro. Verantwortlich waren dafür auch Preisnachlässe und höhere Kosten im Kopfhörergeschäft, die zulasten der Marge gingen. Das Wachstum der Sparte fiel mit etwa 4 Prozent deutlich geringer aus als das Plus bei den Mikrofonen.

Durch die Corona-Pandemie ist Sennheiser zusätzlich unter Druck geraten, weil wegen des Ausfalls von Konzerten und der Schließung von Geschäften die Verkäufe an die Profis aus dem Musikgeschäft und an private Kunden einbrachen. Das Unternehmen hat im vergangenen Sommer angekündigt, bis Ende 2022 bis zu 650 Stellen zu streichen, rund 300 davon in Deutschland. Hierzulande arbeitet die Hälfte der insgesamt 2800 Sennheiser-Mitarbeiter. An diesem Zeitplan halte man fest, hieß es am Dienstag.

Neuer Partner im Sommer?

Die Corona-Krise habe den Entschluss zur Konzentration auf den Profibereich aber nur beschleunigt, sagten Andreas und Daniel Sennheiser, die das Unternehmen seit 2013 in dritter Generation führen. In den vergangenen Jahren habe man beide Firmensparten zusehends unabhängiger organisiert, dieser Weg werde jetzt konsequent fortgesetzt. „Wir handeln aus einer Position der Stärke.“ Eine Partnerschaft im Consumergeschäft biete die Möglichkeit, die eigenen Ressourcen auf die Stärkung der Profisparte zu fokussieren. „Hier wollen wir aus eigener Kraft in unsere Soundkompetenz sowie in die Marktpräsenz investieren.“ Das Unternehmen wolle dadurch weiterhin überdurchschnittlich wachsen und seine Position im Weltmarkt ausbauen, erklärten die Brüder.

Auch für Kopfhörer und Soundbars sieht man bei Sennheiser „sehr gute Perspektiven“. Die Suche nach einem Partner für die Consumersparte werde in Kürze beginnen, hieß es. Man sei zuversichtlich, bis zum Sommer einen geeigneten Kandidaten zu finden und bis zum Jahresende die Modalitäten des Einstiegs festzuzurren.

Von Jens Heitmann