Schweinebauern klagen über sinkende Preise

Hannover

Die Schweinehalter in Deutschland stehen unter Druck. Während das Futter für ihre Tiere teurer wird, bekommen sie für das Fleisch weniger Geld: In der vergangenen Woche musste die Vereinigung der Erzeugergemeinschaften für Vieh und Fleisch den von ihr empfohlenen Preis erneut senken – um 5 Cent auf 1,37 Euro je Kilogramm. Nach Angaben der Interessengemeinschaft der Schweinehalter (ISN) bekommen Bauern in Spanien aktuell 39 Cent und in Dänemark 20 Cent mehr. „Die Schweinemäster zahlen im Moment 20 bis 30 Euro pro Tier drauf und überlegen, ob sie überhaupt noch einstallen“, sagte der Vizepräsident des Landvolks Niedersachsen, Jörn Ehlers, am Montag in Hannover.

Zahl der Betriebe seit 2010 um 42 Prozent gesunken

Auch zum Ende der Schulferien in einigen Bundesländern zeichne sich im Handel keine Belebung ab, berichtet die Agrarmarkt Informations-Gesellschaft. „Die zum Verkauf stehenden Mengen an Schweinefleisch sind mehr als ausreichend für die vorherrschende Nachfrage“, sagte Marktexperte Tim Koch. Nach ISN-Angaben ist das Schlachtschweineangebot derzeit so gering wie zuletzt im Jahr 2007. Für die Mäster gebe es keinen Spielraum mehr, sagte Ehlers: „Viele Schweinehalter werden aufgeben.“ In Niedersachsen ist die Zahl der Betriebe zwischen 2010 und 2020 um knapp 42 Prozent auf 6820 gesunken – bei den Mastplätzen gab es jedoch einen Zuwachs um 9 Prozent auf 8,6 Millionen.

Für die sinkenden Preise sieht das niedersächsische Landvolk vor allem zwei Gründe: Zum einen seien durch den Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest in einem Mastbetrieb in Brandenburg die Exporte nach China wegfallen, zum anderen fehle es vonseiten der (Festzelt-)Gastronomie wegen Corona noch immer an Bestellungen. Die Interessengemeinschaft der Schweinehalter wirft den Schlachtunternehmen und dem Lebensmitteleinzelhandel vor, die Notlage der Bauern noch zu vergrößern: „In den letzten Wochen hat sich gezeigt, dass jede noch so kleine Möglichkeit von der abnehmenden Seite dazu genutzt wurde, um die Preise zu drücken.“

Beim Tierwohl-Standard fehlt die Nachfrage

Besonders groß ist die Enttäuschung unter den Mästern über die Probleme bei der Abnahme von Schweinen, die nach den Kriterien der Initiative Tierwohl gehalten werden. Etwa ein Drittel der Tiere steht in Ställen der sogenannten Haltungsstufe 2, die etwas mehr Bewegungsspielraum garantiert. Für die Mehrzahl der Schweine gebe es Abnahmegarantien, der Rest werde frei vermarktet, heißt es bei der ISN. Letzteres gestalte sich jedoch zunehmend schwierig: Selbst bei festen Verträgen werde versucht, die Schweine nicht abzunehmen, um den fälligen Bonus von 5,28 Euro je Tier zu sparen. Die Schlachter ihrerseits verweisen auf die Lebensmitteleinzelhändler, die nach den Tierwohl-Standards erzeugte Fleischstücke nicht in ausreichendem Maße abnähmen.

Schweinehalter sehen Lebensmittelhandel in der Pflicht

„Es manifestiert sich, dass Handel und Verbraucher nur fordern, aber wenn es um bessere Bezahlung geht, nicht ihr Wort halten“, sagte Landvolk-Vizepräsident Ehlers. Die Schweinehalter seien bereit, mehr in das Wohl der Tiere zu investieren. Angesichts der aktuell erzielbaren Preise gebe es dafür jedoch keine Anreize. Die Interessengemeinschaft der Schweinehalter fordert daher, alle nach den Tierwohl-Kriterien gehaltenen Schweine auch mit dem einmal versprochenen Bonus zu vergüten: „Ganz besonders die Lebensmitteleinzelhändler, welche die höheren Haltungsstufen 3 und 4 fordern, müssen jetzt dafür sorgen, dass Schweine aus den Haltungsstufen 1 und 2 vernünftig bezahlt werden.“

Von Jens Heitmann