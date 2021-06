Hannover

Der Schreibwarenkonzern Pelikan steckt offenbar in einer ernsten Krise. Die Belegschaft der Produktionsgesellschaft in Peine-Vöhrum wartet seit Monaten auf die Auszahlung des kompletten Weihnachtsgeldes. Nun können auch die Löhne für den Monat Juni nicht rechtzeitig ausgezahlt werden. „Erhöhte Rohstoffpreise und eine grundsätzlich angespannte Finanzlage führen dazu, dass wir im Juni radikale Einsparungen vornehmen müssen“, heißt es in einer Information der Werksleitung an die Beschäftigten, die der HAZ vorliegt.

Peine ist einer der wichtigsten Standorte des Konzerns. Dort stellen rund 230 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Sortiment her, das die Marke Pelikan ausmacht – etwa Schreib- und Malsets für Kinder und hochwertige Füllfederhalter. Die Produktion laufe schon seit Längerem nicht mehr wie geplant, verlautete aus dem Unternehmen. Einen Teil der benötigten Rohstoffe erhalte das Werk nur noch gegen Vorkasse. Dadurch müsse die Produktion öfter unterbrochen werden, sagte Betriebsratschef Walter Dettmer. „Diese Probleme haben sich in den letzten Monaten noch einmal verschärft.“ Die Firma sieht die Gründe für die Unterbrechungen woanders: „Durch Corona ist es zu Engpässen in den Lieferketten für wichtige Materialien gekommen“, sagte der kaufmännische Werksleiter Rainer Niemann.

Pelikan schreibt rote Zahlen

Für die vergangenen beiden Jahre weisen die testierten Jahresabschlüsse für den Konzern rote Zahlen aus. 2019 stand unter dem Strich ein Verlust von knapp 8,5 Millionen Euro. 2020 belief sich das Minus auf 5 Millionen Euro. Der Umsatz schrumpfte im vergangenen Jahr um 11 Prozent auf 195 Millionen Euro. Das Management fahre schon seit Jahren einen harten Sparkurs, sagte der Gewerkschaftssekretär Cihan Yüksel von der IG BCE. Um ihre Stellen zu erhalten, verzichten die Beschäftigten in Deutschland auf Teile ihres Tarifgehaltes.

Das 1838 in Hannover gegründete Unternehmen gehört seit einem Vierteljahrhundert der Holding des Multimillionärs Hooi Keat Loo aus Malaysia. Der Unternehmer hat Pelikan 1996 vom Metro-Gründer Otto Beisheim übernommen und durch Zukäufe zum europäischen Marktführer der Papier-, Büro- und Schreibwarenbranche geformt. Zu Pelikan zählen heute neben der Kernmarke noch Herlitz und Susy Card. Die Firmenzentrale in Falkensee bei Berlin war einst Sitz von Herlitz. Die Vertriebsgesellschaft hat 300 Beschäftigte, rund ein Drittel sitzt in Hannover.

„Standort Peine ist gesichert“

Richtig gut ging es Pelikan in der jüngeren Vergangenheit nie. Die Standorte in Berlin und Hannover wurden schon früh ausgedünnt. Auch im Peiner Werk wurde die Belegschaft im Lauf der Jahre verkleinert – um mehr als ein Viertel. Vor zwei Jahren haben sich Management und Arbeitnehmervertreter auf eine Modernisierung der Produktion verständigt. Passiert sei seither aber wenig, sagte Betriebsratschef Dettmer. Offenbar fehle es am Geld für die nötigen Investitionen.

Das lässt sich auch aus einem Schreiben der Werksleitung von Ende März herauslesen: „Trotz aller Anstrengungen und Zugeständnisse Ihrerseits ist die finanzielle Lage des Unternehmens weiterhin angespannt“, hieß es seinerzeit zur Begründung für eine weitere Verschiebung der Auszahlung des Weihnachtsgeldes.

Für zusätzliche Unruhe in der Belegschaft sorgte Pelikan-Chef Loo Anfang Juni mit der Kündigung des 2014 vereinbarten Rahmensozialplans. „Das deutet darauf hin, das es zu Entlassungen in größerem Maßstab kommen könnte“, sagte IG-BCE-Sekretär Yüksel. Das Management sieht diese Gefahr nicht: „Der Standort Peine ist gesichert“, sagte Werksleiter Niemann.

Von Jens Heitmann