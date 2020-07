Göttingen

Kürzlich haben die Kurse mal wieder kurz gezuckt. Als die Sartorius-Aktien trotz der Corona-Krise beinahe täglich neue Rekordhochs markierten, wurde es einem Analysten einer Schweizer Großbank Anfang Juni zu viel: Er riet den Anlegern zum Verkauf der Papiere – nach einem Anstieg von fast 20.000 Prozent in den vergangenen 20 Jahren seien diese überbewertet. Seine Skepsis lastete für ein paar Tage auf den Kursen, dann ging es wieder aufwärts. Schließlich hat der Konzern die hohen Erwartungen der Börsianer bisher immer erfüllt.

Solche Renditen kennen Anleger sonst nur aus dem Silicon Valley, wo Google und Facebook den Traum vom unaufhaltsamen Wachstum nähren. Sartorius preist sich inzwischen als Spezialist für „Life Science“ an, um Investoren zu umgarnen – im Kern aber ist der Konzern ein Zulieferer für die pharmazeutische Industrie. „Wenn ein Kunde ein Blockbuster-Medikament entwickelt, partizipieren wir direkt an diesem Wachstum“, sagt Vorstandschef Joachim Kreuzburg. „Heute wird nahezu kein Corona-Impfstoff ohne unsere Technologie entwickelt.“

Joachim Kreuzburg führt Sartorius seit dem Jahr 2003. Quelle: Peter Heller

Technische Exzellenz wichtiger als Geschäftszahlen

Als der Göttinger „Universitätsmechanikus“ Florenz Sartorius am 1. Juli 1870 seine „Feinmechanische Werkstatt“ ins Handelsregister eintragen lässt, sitzen die Kunden in den Forschungslaboren der Georgia Augusta noch ganz in der Nähe. Das Unternehmen, das sich heute wohl als hippes Start-up vermarkten müsste, um Kapitalgeber zu finden, darf sich damals noch als Manufaktur verstehen, der technologische Exzellenz wichtiger ist als das wirtschaftliche Ergebnis. „Große Chancen waren eigentlich von Anfang an da“, sagt Kreuzburg beim Blick in die Geschichte. „Das Potenzial aber wurde nicht immer voll ausgeschöpft.“

Das ändert sich erst, als Mitte der Neunzigerjahre familienfremde Manager die Führung übernehmen. Unter Utz Claassen erhöht Sartorius das Kapital und startet eine Einkaufstour, die bis heute anhält. Kreuzburg richtet die Geschäfte von 2003 an neu aus und trimmt den Konzern auf Wachstum und Rendite. Aus einem Spezialisten für Labor- und Industriewaagen wird Schritt für Schritt ein führender Lieferant für die Biopharmabranche. Deren Wachstum schieben gleich zwei Trends an: Die alternde Bevölkerung in Europa, China und Japan braucht immer mehr Medikamente. Gleichzeitig steigt auch die Nachfrage in vielen Schwellenländern, weil sich die Gesundheitsversorgung verbessert.

Blick in das Logistikzentrum auf dem Sartorius-Campus. Quelle: Peter Heller

Gewinn vervierfacht, Belegschaft verdreifacht

Die Bilanz von Sartorius ist ein Spiegelbild dieser Entwicklung: Seit der Jahrtausendwende hat der Konzern seinen Umsatz auf knapp 2 Milliarden Euro mehr als vervierfacht und die Zahl der Mitarbeiter auf insgesamt rund 9000 verdreifacht. Der Gewinn schoss von 9,9 Millionen Euro auf zuletzt 209 Millionen Euro nach oben. Der Kurs der Vorzugsaktie kletterte von 1,70 Euro auf einen Spitzenwert von zwischenzeitlich 333,40 Euro. In der Folge stieg Sartorius erst in den Tec-Dax auf, dann in den M-Dax – inzwischen gilt der Konzern als seriöser Kandidat für den Deutschen Aktienindex (Dax).

Die kurzarmige Analysewaage war eines der ersten Produkte des Unternehmens. Quelle: Sartorius

Neuer Standort im Göttinger Westen

Weil die alte Zentrale im Göttinger Norden kein weiteres Wachstum mehr zuließ, hat Sartorius seine Aktivitäten an seinem neuen Standort im Westen der Stadt zusammengefasst. Rund eine halbe Milliarde Euro wurde in den rund 170.000 Quadratmeter großen Campus investiert – das entspricht der Fläche von 23 Fußballfeldern. Die neue Membranfertigung machte den Anfang, es folgten die Erweiterung der Produktionslogistik und das neue Zentrum zur Herstellung von Laborinstrumenten. Auch loungeartige Areale gibt es, auf Dachterrassen liegen Holzdielen aus, neben der Kantine bietet ein Barista auch Eis in Waffeln an. Das Außengelände wirkt wie eine Bewerbung um die Bundesgartenschau.

Viel Glas, viel Grün: Der Campus von Sartorius in Göttingen. Quelle: Peter Heller

Ehrgeizige Wachstumsziele

Die Grenzen der Gemütlichkeit werden durch die ehrgeizigen Gewinnziele definiert: Sartorius will den Umsatz bis zum Jahr 2025 auf rund 4 Milliarden Euro verdoppeln. Die operative Gewinnmarge soll von knapp 26 auf 28 Prozent steigen. Die Basis dafür sei der fortwährende Boom bei Biopharmazeutika, sagt Kreuzburg. „Wir stehen an der Schwelle für einen weiteren Schub in der Entwicklung neuartiger Medikamente – beispielsweise in der Zelltherapie.“ Mit seinen Fermentern und Bioreaktoren zur Zellkultivierung sei der Konzern für diese „zweite Welle“ bei den Arznei-Innovationen bestens vorbereitet.

Jedes andere Unternehmen in solch vorteilhafter Lage müsste befürchten, von einem Branchenriesen übernommen zu werden. Bei Sartorius ist diese Gefahr durch eine effektive Konstruktion gebannt: Ein Testamentsvollstrecker kontrolliert seit 1998 die Mehrheit der entscheidenden Stammaktien – erst 2028 werden die Erben des Enkels von Florenz Sartorius darüber verfügen können. „Wenn es diese Regelung nicht gäbe, wäre Sartorius heute wahrscheinlich nicht mehr eigenständig“, sagt Kreuzburg.

Blick ins Labor: Einwegprodukte aus Plastik ersetzen zunehmend Geräte aus Stahl. Quelle: Sartorius

„ Sartorius gehört zu Göttingen wie das Gänseliesel“

Inzwischen ist der Konzern an der Börse rund 23 Milliarden Euro wert – da müssten selbst größere Konkurrenten sehr genau rechnen, ob sich ein Kauf bezahlt macht. „ Göttingen ist Herz, Kopf und Motor des Konzerns“, sagt Kreuzburg. „Hier werden die Fäden auch künftig zusammenlaufen.“ Mit rund 3000 Beschäftigten ist das Unternehmen der größte private Arbeitgeber am Ort. „ Sartorius gehört zu unserer Stadt wie das Gänseliesel“, sagt Oberbürgermeister Rolf-Georg Köhler. Auch im stolzen Alter von 150 Jahren sei der Konzern „ein eindrückliches und vorbildliches Aushängeschild für den Wirtschaftsstandort Göttingen“.

Biopharmaka Biopharmazeutische Wirkstoffe werden mithilfe lebender Organismen wie etwa Bakterien, Hefen oder Säugetierzellen produziert. Da sie aus sehr großen Molekülen bestehen, können sie nicht als Tablette, sondern nur per Injektion oder Infusion verabreicht werden. Biopharmazeutika docken nur an ganz bestimmte Zellrezeptoren an und greifen damit gezielter als andere Medikamente in körpereigene Prozesse ein. So eröffnen sie vor allem Patienten mit schweren oder seltenen Krankheiten neue Therapieoptionen und sind ein Hoffnungsträger insbesondere im Kampf gegen Krebs.

