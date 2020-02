Konzern erhöht zum zehnten Mal die Dividende

Göttingen

Der Pharma- und Laborzulieferer Sartorius setzt weiter auf deutliches Wachstum. Der Konzern wolle seinen Umsatz bis zum Jahr 2025 auf rund 4 Milliarden Euro steigern, sagte Vorstandschef Joachim Kreuzburg am Dienstag bei der Bilanzvorlage in Göttingen. Damit wäre der Erlös mehr als doppelt so hoch wie im abgelaufenen Jahr. Der Markt für Biopharmaka werde stark wachsen. Durch eigene Forschung, verstärkte Kooperation mit wissenschaftlichen Einrichtungen und den Zukauf anderer innovativer Unternehmen könne Sartorius daran teilhaben, hieß es

Wachstum in China

Die größten Wachstumschancen sieht Kreuzburg in China. Sartorius verfüge in Peking bereits über einen eigenen Produktionsstandort, ein weiterer Ausbau sei geplant. Im vergangenen Jahr hat das im M-Dax notierte Unternehmen den Umsatz um knapp 17 Prozent auf 1,83 Milliarden Euro gesteigert. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stieg um gut 22 Prozent auf 495,8 Millionen Euro. Unter dem Strich blieben als Gewinn knapp 219 Millionen Euro übrig, ein Plus von 11 Prozent.

Sartorius will zum zehnten Mal in Folge die Dividende anheben. Die Anteilseigner sollen eine Ausschüttung von 71 Cent je Vorzugsaktie erhalten – 9 Cent mehr als im Vorjahr. In der vergangenen Woche hatte das Papier mit 239 Euro einen Höchststand erreicht, allein in diesem Jahr verteuerte sich die Aktie um knapp ein Fünftel. Seit 2015 summiert sich der Kursgewinn auf mehr als 700 Prozent. Mit einer Marktkapitalisierung von fast 17 Milliarden Euro gehört das Unternehmen inzwischen zu den Schwergewichten im M-Dax.

Von Matthias Brunnert