Salzgitter-Chef Fuhrmann: „Wir mussten nicht nach Staatshilfen rufen“

Nach zehn Jahren an der Spitze des Salzgitter-Konzerns tritt Heinz Jörg Fuhrmann Ende Juni als Vorstandschef ab. Im HAZ-Interview erklärt der 64-Jährige, warum der Stahlhersteller heute besser dasteht als der alte Mutterkonzern Tui, wie das Land Niedersachsen davon als Großaktionär profitiert – und warum er die Vorstellungen von Politikern beim Klimaschutz für „bisweilen etwas naiv“ hält.

In einem Vierteljahrhundert im Vorstand haben Sie mehrere schwere Krisen erlebt. Welche Lehren haben Ihnen beim Umgang mit der Corona-Pandemie geholfen, Herr Fuhrmann?

Die Quintessenz ist: In der Krise zeigt sich die Leistungs- und Belastungsfähigkeit von Systemen und Organisationen. Es ist uns auch dieses Mal gelungen, sehr zügig in den Krisenmodus zu kommen, ohne das große Ganze aus den Augen zu verlieren. So haben wir wichtige Projekte zur Zukunftssicherung des Konzerns unverändert vorangetrieben wie etwa den Bau von zwei Großanlagen zur Flachstahl- und Grobblechfertigung – auch weil wir uns das finanziell leisten konnten. Das zeigt: Wir können Krise und Strategie. Die Salzgitter AG musste nicht nach Staatshilfen rufen.

Anders als etwa der alte Mutterkonzern Tui. Beim Umbau des Rohstoffkonglomerats Preussag zum Reisespezialisten vor mehr als 20 Jahren galt der Stahl als Klotz am Bein – heute steht die Salzgitter AG deutlich stabiler da als die Tui. Ist das eine späte Genugtuung?

Produktion im Stahlwerk der Salzgitter AG: Das Unternehmen benötigt für die Fertigung viel Energie. Quelle: Hauke-Christian Dittrich

„Vor einer feindlichen Übernahme geschützt“

An der Börse sind Mischkonzerne nicht sehr beliebt. Warum sind Sie sich treu geblieben?

Ich kann gut verstehen, dass Investoren Unternehmen bevorzugen, die sich auf ein Geschäft konzentrieren. Das Interesse der Salzgitter AG aber war und ist ein anderes: Wir wollten uns von der Zyklizität des Walzstahlgeschäfts unabhängiger machen, um dadurch an Stabilität zu gewinnen. Deshalb haben wir in unserem Kerngeschäft Stahl die Qualität und die Vielfalt der Produkte erhöht und parallel dazu neue Wachstumsfelder erschlossen, etwa durch den Kauf der Mannesmannröhren-Werke, die Übernahme der Klöckner-Werke oder die Beteiligung am Kupferhersteller Aurubis. Entscheidend muss am Ende immer der unternehmerische Erfolg sein – und der ist auf unserer Seite.

Zur Person Heinz Jörg Fuhrmannist seit 2011 Vorstandsvorsitzender des Stahlherstellers in Salzgitter. 1995 kam er zur Preussag Stahl AG, aus der im Jahr 1998 die Salzgitter AG hervorging. 1996 wurde er stellvertretendes Mitglied, im Jahr darauf Vollmitglied im Konzernvorstand. 2007 ernannte ihn der Aufsichtsrat zum stellvertretenden Vorstandschef. Fuhrmann wurde 1956 in Duisburg geboren und begann seine betriebliche Laufbahn 1983 bei den Klöckner-Werken. Sein Nachfolger als Vorstandsvorsitzender der Salzgitter AG wird am 1. Juli der frühere Vattenfall-Manager Gunnar Groebler, der dem Führungsgremium des niedersächsischen Konzerns bereits seit Mai angehört.

Das Land Niedersachsen hat Salzgitter 1998 verstaatlicht und ist heute mit 26,5 Prozent der größte Aktionär. War das ein gutes Geschäft?

Ja, und wir haben die Aktienmehrheit der öffentlichen Hände nach dem Börsengang ebenso aktiv wie zügig abgebaut und pflegen jetzt mit dem Land eine Partnerschaft zum wechselseitigen Vorteil. Denn dank der Beteiligung sind wir vor einer feindlichen Übernahme geschützt – dies unterstützt unsere langfristig orientierte Unternehmenspolitik. Und für das Land hatte sich der Kaufpreis von seinerzeit 1,06 Milliarden D-Mark allein durch Dividendenzahlungen schon 2009 amortisiert. Seitdem erzielt das Land Überschüsse, und wir entwickeln im Zweifelsfall unsere heimischen Standorte, anstatt mit hohem Risiko behaftete Investments in Übersee anzugehen.

In der Wirtschaft gilt der Staat gemeinhin als „schlechter Unternehmer“ – ist das Land Niedersachsen eine Ausnahme?

Zumindest die Salzgitter AG und Volkswagen taugen als Gegenbeweise. Es kommt darauf an, wie solche Beteiligungen von staatlicher Seite gehandhabt werden. Politik und Wirtschaft sind unterschiedliche Metiers – dies hat das Land stets respektiert. Es ist hier nie hineinregiert worden, weil man stets wusste, dass wir unser Geschäft verstehen und auch bei schwierigen Entscheidungen immer das Interesse des Landes und den Erhalt der rund 10.000 Arbeitsplätze in der Region sehr weit oben auf der Agenda stehen haben.

„Günter Papenburg als niedersächsischen Patrioten kennengelernt“

Mit dem Bauunternehmer Günter Papenburg hat Salzgitter nun einen weiteren Großaktionär aus Niedersachsen. Sehen Sie die gleichen Synergiepotenziale wie Herr Papenburg?

Im Grundsatz ja. Unsere Geschäftsfelder sind in einigen Bereichen kompatibel, und wir stehen nirgends im Wettbewerb zueinander. Darüber hinaus ist es doch ein unübersehbares Zeichen des Vertrauens, wenn sich ein Unternehmer mit eigenem Geld an der Salzgitter AG beteiligt. Ich habe Herrn Papenburg als niedersächsischen Patrioten kennengelernt – deshalb ist das ein weiterer Stabilitätsanker für unseren Konzern.

Zwei Mitarbeiter der Salzgitter AG vor aufgewickelten Metallbändern – sogenannten Coils. Quelle: Hauke-Christian Dittrich

Salzgitter AG will eigenständig bleiben

In jeder Krise lebt die Diskussion über eine Deutsche Stahl AG wieder auf. Salzgitter galt lange als potenzieller Juniorpartner. Hat die Schwäche von Thyssen-Krupp die Wahrnehmung Ihres Konzerns verändert?

Sagen wir es so: Die Öffentlichkeit beurteilt die Salzgitter AG fair – unabhängig von der Verfassung weiterer Konzerne. Wir verweigern uns keinerlei Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen, wenn sie beiderseits Vorteile bringt. Aber wir sind nicht dazu bestimmt, andere Unternehmen zu retten, die durch eigene Fehler in Schwierigkeiten gekommen sind. Uns ist bis heute kein Konzept bekannt, welches für die Salzgitter AG erfolgversprechender wäre als das der Eigenständigkeit.

Der Klimaschutz stellt für die Stahlindustrie eine besondere Herausforderung dar. Kann die Branche die Ausgaben, die für eine kohlendioxidfreie Produktion nötig sind, aus eigener Kraft stemmen?

Ehrlicherweise kann ich mir das nicht vorstellen, denn wir müssen uns im internationalen Wettbewerb mit Herstellern aus Ländern behaupten, die es bei der Dekarbonisierung ihrer Wirtschaft trotz aller Fensterreden deutlich langsamer angehen lassen als die EU. Allein die von uns geplante erste Stufe der Dekarbonisierung – im Zentrum steht der Bau einer mit Wasserstoff und Erdgas betreibbaren Direktreduktionsanlage für Eisenerz – wird rund eine Milliarde Euro kosten. Damit könnten wir den CO2-Ausstoß des Werkes in Salzgitter um ein Viertel verringern. Ohne eine finanzielle Förderung für solche Investitionen sowie – zumindest in einer Übergangsphase – auch für den laufenden Betrieb können wir uns gegen die außereuropäische Konkurrenz nicht behaupten.

Warnung vor zu ehrgeizigen Klimazielen

Mit anderen Worten: Ehrgeizige Klimaziele schaden dem Standort Deutschland mehr, als sie ihm nutzen?

Ich freue mich wirklich über die Ambition der Regierenden in puncto Klimaschutz, aber der Optimismus erscheint mir bisweilen etwas naiv. Bis 2030 soll der CO2-Ausstoß in Deutschland im Vergleich zu 1990 um 65 Prozent sinken – freilich haben wir bisher nicht einmal die Hälfte dessen eingespart, obwohl die DDR-Industrie weitgehend stillgelegt wurde. Und jetzt soll in nur neun Jahren geschafft werden, was in 30 Jahren nicht gelungen ist? Dieses Vorhaben ist mit „ehrgeizig“ noch sehr zurückhaltend beschrieben.

Der große Hoffnungsträger der Politik ist „grüner Wasserstoff“, der durch Elektrolyse aus erneuerbaren Energien gewonnen wird und deshalb eine CO2-freie Produktion ermöglicht ...

... auch hier hilft ein nüchterner Blick auf die Fakten: Der Endenergieverbrauch in Deutschland beläuft sich auf 2500 Terawattstunden im Jahr. Wenn wir so viel Elektrolysekapazität zur Erzeugung von „grünem Wasserstoff“ schaffen, wie es der Plan der Bundesregierung vorsieht, sind das fünf Gigawatt. Damit wären wir aber gerade einmal in der Lage, ein Prozent unseres Endenergieverbrauchs abzudecken.

Könnte man nicht auch große Mengen importieren?

Für den Import von „grünem Wasserstoff“ fehlt bisher beinahe jegliche Infrastruktur, ein entsprechender Aufbau wird Jahrzehnte dauern. Deshalb benötigen wir als Brücke erhebliche Mengen Erdgas. Dies ist ja das Bestechende an unserem Dekarbonisierungskonzept Salcos – Salzgitter Low CO2-Steelmaking: Flexible Anteile von Erdgas und Wasserstoff können in den neuen Anlagen die bisher verwendete Kohle ersetzen. Schon mit Erdgas allein ist eine CO2-Verminderung von 65 Prozent gegenüber der konventionellen Hochofenroute möglich.

Salzgitter steht seit 1998 auf eigenen Beinen. Wird der Konzern auch in 23 Jahren noch eigenständig sein?

Vor 23 Jahren hatten wir in den Augen der meisten Beobachter keine Chance – aber genau diese haben wir genutzt! Deshalb steht der Salzgitter-Konzern heute um ein Vielfaches besser da. Aber natürlich dreht sich die Welt weiter. Und damit alles so bleibt, wie es ist, muss sich alles ändern, hat mal ein Schriftsteller gesagt. Mit dem Blick auf das bisher Erreichte habe ich aber jeglichen Grund zur Zuversicht.

Von Jens Heitmann