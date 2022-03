Saharastaub auf dem Lack? So reinigen Sie das Auto richtig

Die Luft ist vielerorts in Deutschland gelb-rötlich eingefärbt. Durch eine Luftströmung aus Afrika weht noch bis spätestens Freitag Saharastaub zu uns. Regnet es dann wie am Mittwoch, entsteht der sogenannte Blutregen. Den dürften auch einige Autofahrerinnen und Autofahrer bereits bemerkt haben. Denn der Blutregen verursacht gelbe Flecken auf dem parkenden Auto. Expertinnen und Experten des ADAC raten dazu, den Staub zu entfernen. Ansonsten könne dieser von der Sonne eingebrannt werden. Dabei gibt es aber einiges zu beachten.

Ein Mann spritzt sein mit Saharastaub bedecktes Auto ab. Das ist jedoch in vielen Teilen Deutschlands nicht erlaubt. Quelle: Bernd Weißbrod/dpa

Wie entferne ich den Staub am besten vom Auto?

Ganz wichtig ist bei der Reinigung, das Auto nicht mit einem trockenen Tuch oder der Hand abzuwischen. Denn die feinen Sandpartikel können laut dem ADAC den Lack zerkratzen. Das gilt auch für Brillen, Fenster oder Fahrräder. Am besten ist es daher, den Dreck mit viel Wasser zu entfernen, beispielsweise mit einem Gartenschlauch. Doch auch hier aufgepasst: Das Auto per Hand zu waschen oder mit einem Schlauch abzuspritzen ist nicht überall in Deutschland erlaubt. Daher empfiehlt der ADAC die Fahrt durch die Waschanlage.

Saharastaub: Was sollte noch beachtet werden?

Wo es jedoch erlaubt ist, sollten nach der Handwäsche ebenfalls alle verdeckten Blechflächen mit einem nassen Lappen von den Staubresten befreit werden, wie zum Beispiel die Innenseiten der Autotür. Waschen Sie den Lappen dabei häufig aus, um den Staub nicht weiterzutragen. Dabei empfiehlt der ADAC auch einmal über das Armaturenbrett zu putzen. Färbt sich der Lappen gelb, lohnt sich auch hier die Reinigung. In dem Fall das Auto normal überall aussaugen und alle Oberflächen feucht abwischen. Wer mag, kann hier auch noch zu passenden Reinigungsmitteln für den Innenraum greifen.

Der Innenraumfilter sollte ebenfalls überprüft werden - gerade, wenn die letzte Inspektion des Filtern schon länger her ist, heißt es vom ADAC. Das kann je nach Auto auch selbst erledigt werden.

Von Melina Runde/RND