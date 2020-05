Rückzahlungen an Kunden verstärken die Not der Tui

Hannover

Der Tui bereiten die Erstattungsansprüche ihrer Kunden Sorgen. Wenn der Konzern die Anzahlungen für alle infolge der Corona-Pandemie abgesagten Reisen erstatten müsste, könnte dies den Konzern bis zu 300 Millionen Euro kosten, sagte Vorstandschef Friedrich Joussen am Mittwoch. Jeden Monat fließe bereits in etwa die gleiche Summe ab, um die fixen Kosten zu decken – Einnahmen gebe es hingegen kaum. Derzeit verfügt die Tui über ein Polster von 2,1 Milliarden Euro. „Da lässt sich leicht ausrechnen, wie lange wir damit auskommen“, sagte ein Insider.

Ursprünglich hatte das Touristikunternehmen wie die gesamte Branche darauf gehofft, verhinderte Urlauber nicht auszahlen zu müssen. Die Kunden sollten stattdessen Gutscheine für spätere Reisen erhalten. Nach geltender Rechtslage müssen Reiseveranstalter Anzahlungen spätestens zwei Wochen nach der Stornierung einer Buchung rückerstatten. Während die Bundesregierung einer Gutscheinlösung gegenüber nicht abgeneigt war, um die Liquidität der Touristikunternehmen zu schonen, stellte sich die EU-Kommission quer: Die Kunden können folglich weiterhin auf Bargeld beharren.

Anzeige

Konzern will Mini-Kreuzfahrten anbieten

Nach Angaben der Tui macht davon aktuell nur die Hälfte Gebrauch. „Das schwankt aber und hängt sehr stark von der Nachrichtenlage ab“, sagte Joussen. Die meisten Kunden würden ihre Reise gern antreten – „sie möchten aber auch wissen, wann es losgeht“. Deshalb sei es für die Branche sehr wichtig, möglichst bald Klarheit über die Aufhebung der Reisebeschränkungen zu bekommen. Die Tui hat zurzeit 35 Prozent ihres Programms für den Sommer verkauft, zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres waren es 59 Prozent. „Die Saison startet später, könnte dafür aber länger dauern“, sagte Joussen. Sommerurlaub in Europa könne schrittweise wieder möglich gemacht werden – „verantwortungsvoll und mit klaren Regeln“.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Die größten Hoffnungen richten sich momentan auf den Urlaub in Deutschland. Auf Sylt und in Mecklenburg-Vorpommern will der Konzern in den nächsten Tagen die ersten Hotels wieder öffnen. Zudem verlegt er einen Teil der Kreuzfahrtflotte in norddeutsche Häfen, um Kurzreisen auf der Nordsee anbieten zu können. „Wir werden aber nur bis zu 1000 Gäste auf ein Schiff lassen, um auch hier die Sicherheit zu gewährleisten“, sagte Joussen.

Die Tui will auch an Investitionen sparen

Um den Konzern länger über Wasser zu halten, wäre das jedoch zu wenig. Nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie habe die Tui ihre Fixkosten zwar um mehr als 70 Prozent verringert, indem Leasingverträge für Flugzeuge und Pachtverträge für Hotels nachverhandelt wurden, hieß es. Auch dass 90 Prozent der Beschäftigten in Kurzarbeit seien, trage zur Entlastung bei. Dennoch sei damit zu rechnen, dass bis zum Ablauf des Geschäftsjahres Ende September jeden Monat 250 bis 300 Millionen Euro für feste Ausgaben benötigt werden.

Damit das Geld möglichst lange reicht, will der Konzern nicht nur beim Personal sparen, sondern auch bei den Investitionen. Der Vorstand werde noch genauer als bisher prüfen, welche Hotelanlagen und Flugzeuge der Tui unbedingt selbst gehören müssten, sagte Joussen. Noch vor der Corona-Krise hatte der Konzern seine Luxus-Kreuzfahrttochter Hapag-Lloyd an das Gemeinschaftsunternehmen Tui Cruises verkauft, an dem die Tui und der Kreuzfahrtriese Royal Caribbean Cruises jeweils die Hälfte der Anteile halten. Daraus flössen dem Konzern im Sommer 650 Millionen Euro zu, sagte Joussen.

Lesen Sie auch

Von Jens Heitmann