Drogeriekette Rossmann expandiert auch in Spanien

Die Drogeriemarktkette Rossmann expandiert auch in Zeiten der Corona-Krise. Sie will im Laufe dieses Jahres drei Filialen im Raum Valencia eröffnen – Spanien wäre damit das achte Land in Europa, in dem Rossmann vertreten ist. Der genaue Zeitpunkt für die Eröffnung der Geschäfte sei jedoch noch unklar, da Spanien sehr stark von der Pandemie betroffen sei, teilte der Konzern am Donnerstag mit.

Trotz der aktuellen Krise werde Rossmann sein hohes Wachstumstempo beibehalten, hieß es. Für das laufende Jahr seien Investitionen in Höhe von 200 Millionen Euro geplant. Insgesamt wolle man 200 Filialen im In- und Ausland eröffnen. In Deutschland sollen 70 Millionen Euro für 80 neue Märkte und 165 Modernisierungen investiert werden. Das Unternehmen rechnet damit, dass sich die Umsätze wegen der aktuellen Einschränkungen im öffentlichen Leben verschieben – weg von den Innenstädten und Bahnhöfen hin zu Fachmarktzentren auf der grünen Wiese.

Erstmals mehr als 10 Milliarden Euro Umsatz

Im vergangenen Jahr hat die Drogeriekette beim Umsatz erstmals die Schwelle von 10 Milliarden Euro überschritten – dies bedeutet ein Wachstum von 5,7 Prozent. Rund zwei Drittel der Erlöse werden in Deutschland erzielt. Das Unternehmen habe zuletzt von einer Überarbeitung („Relaunch“) der Eigenmarken profitiert. Auch das neue Konzept für die Läden werde von den Kunden gut angenommen. Der Ertrag habe sich ebenfalls positiv entwickelt, teilte das Unternehmen mit, ohne Zahlen zu nennen. Rossmann ist die Nummer zwei hinter dem Konkurrenten dm und betreibt aktuell 4088 Märkte. Der Konzern beschäftigt 56 200 Mitarbeiter.

Für das laufende Jahr traut sich Rossmann wegen der Pandemie keine Prognose zu. Der Konzern sieht sich für mögliche Einbußen jedoch gut gerüstet. Das Unternehmen erwirtschafte „seit vielen Jahren gut auskömmliche Erträge“ und verfüge „über eine ungewöhnlich hohe Eigenkapitalquote von 60 Prozent“, erklärte die Geschäftsführung. Dies waren noch einmal 3 Prozentpunkte mehr als im Vorjahr. Der Konzern ist zudem nahezu schuldenfrei.

Von Jens Heitmann