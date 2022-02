Hannover

Um wieder auf Wachstumskurs gehen zu können, will die Tui fremde Geldgeber an Bord holen. Dafür legt der Reisekonzern gemeinsam mit der Kapitalverwaltungsgesellschaft Hansainvest einen Fonds mit einem Volumen von 500 Millionen Euro auf, der vorwiegend den Bau neuer Hotels finanzieren soll.

Das Angebot sei vor allem für institutionelle Investoren mit einem langfristigen Anlagehorizont gedacht, sagte Strategievorstand Peter Krüger am Dienstag. „Unsere Investmentpartner profitieren dabei von nachhaltigen Renditen und dem Wertzuwachs der Immobilie, während wir unsere Erträge durch das Hotelmanagement und die Gebühren für unsere Investmentberatung steigern.“

Die Idee dazu hatte die Tui schon vor der Corona-Krise entwickelt. Der Konzern müsse nicht Eigentümer von Immobilien sein, um diese erfolgreich zu vermarkten, erklärte Vorstandschef Friedrich Joussen seinerzeit. Die Tui wollte das Geld aus dem Verkauf von Beteiligungen nutzen, um in Wachstum und die Digitalisierung der Geschäfte zu investieren. Nach dem Ausbruch der Pandemie musste das Unternehmen jedoch 21 Hotelimmobilien abstoßen, um seine Bilanz aufzubessern. Nur dank milliardenschwerer Staatshilfen konnte der Tui-Konzern eine Insolvenz abwenden.

Tui will Marktposition stärken

Inzwischen zeigt sich die Tui wieder optimistisch. Trotz der aktuell hohen Corona-Infektionszahlen hofft das Management darauf, in der Sommersaison wieder das Buchungsniveau von vor Beginn der Pandemie zu erreichen. „Nach dem erfolgreichen Neustart unseres operativen Geschäfts gehen wir nun auch mit dem Wachstum unserer Kernbereiche wieder in die Offensive“, sagte Krüger. Das Ziel sei, die Position als Marktführer in der Ferienhotellerie auszubauen. Derzeit betreibt der Konzern 420 Hotels unter Marken wie „Tui-Blue“, „Robinson“ oder „Magic-Life“.

Nach zwei Jahren Pandemie steht die Branche vor einer Konsolidierung. Auch bei Hotels rechnet die Tui mit Möglichkeiten zum Kauf von Immobilien oder zur Entwicklung neuer Projekte. Das Interesse branchenfremder Investoren an dem Fonds sei groß, sagte Krüger. Eine „der größten deutschen Pensionskassen“ habe bereits die Zusage für eine „signifikante“ Beteiligung gegeben. Mit einem Volumen von 500 Millionen Euro ließen sich etwa zwei Dutzend Hotelprojekte realisieren, hieß es.

Investitionen außerhalb Europas

Auf Wunsch der Geldgeber werde der Fonds in Hotels außerhalb von Europa investieren, sagte Krüger. „Es gibt jedoch keinen Grund, warum ein möglicher zweiter Fonds nicht rein auf europäische Investitionen ausgerichtet sein sollte.“ Die Tui beteiligt sich mit 10 Prozent am Eigenkapital des Fonds und soll für den Betrieb der Hotelanlagen und für ihr Branchen-Know-how eine laufende Vergütung erhalten. Die Rendite aus der Investition in Hotelanlagen werde allen Fondsinvestoren zufließen, erläuterte das Unternehmen. Eine Beteiligung von Kleinanlegern sei nicht geplant.

Das Risiko tragen die Beteiligten laut Tui gemeinsam. Sollte die Auslastung hinter den Erwartungen zurückbleiben, sinke die Vergütung für den Betrieb der Hotels, da diese an die Umsätze gekoppelt sei, hieß es. Mit einem Stamm von 21 Millionen Kunden in Europa sei die Tui aber „sehr vertriebsstark“ und könne somit die Risiken für die Investoren besser abfedern als andere. „Wir haben über Jahrzehnte bewiesen, dass wir ein Hotelgeschäft erfolgreich aufbauen und neue Destinationen entwickeln können“, sagte Krüger.

Von Jens Heitmann