Tui verhandelt über neuen Notkredit

Der angeschlagene Reisekonzern Tui benötigt offenbar einen weiteren Notkredit. Nachdem die staatliche Kfw-Bank erst Anfang April einen Kredit von 1,8 Milliarden Euro gewährt hat, sei das Unternehmen erneut bei der Bundesregierung vorstellig geworden, verlautete am Freitag aus Verhandlungskreisen in Berlin. Die Tui habe jetzt einen zusätzlichen Bedarf von etwa 1,5 Milliarden Euro signalisiert. Ein Konzernsprecher wollte sich dazu nicht äußern. „Kein Kommentar“, hieß es lediglich.

Die Befürchtung, dass der Tui das Geld ausgehen könnte, hat in dieser Woche bereits die Ratingagentur Moody’s dazu veranlasst, die Bonitätsbewertung des Konzerns gleich um zwei Stufen von „B2“ auf „Caa1“ zu senken. Auf der 21-stufigen Skala der Agentur ist das die fünfschlechteste Bewertung – sie steht für eine erhöhte Wahrscheinlichkeit von Kreditausfällen. Moody’s deutete zugleich eine weitere Herabstufung an: Auch nach der Lockerung von Reisebeschränkungen werde die Touristikbranche noch eine ganze Weile darniederliegen, hieß es.

Ratingagentur stuft Bonität deutlich herunter

Nach Einschätzung der Ratingagentur besteht das Risiko, dass der KfW-Kredit über 1,8 Milliarden Euro für die Tui nicht reicht, um die nächsten Monate zu überstehen. Der Konzern könne im laufenden Geschäftsjahr 3,5 bis 4 Milliarden Euro verlieren, hieß es. Zuvor hatte bereits die Investmentbank Morgan Stanley eine Deckungslücke von mehr als einer Milliarde Euro ausgemacht und das Kursziel der Tui-Aktie von 13 Euro auf 1,30 Euro gesenkt. Es drohe eine massive Kapitalerhöhung, schrieb Analyst Jamie Rollo.

Obwohl der Konzern nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie Leasingverträge für Flugzeuge und Pachtverträge für Hotels nachverhandelt habe und so seine Fixkosten um rund 70 Prozent verringern konnte, würden jeden Monat 250 bis 300 Millionen Euro für feste Ausgaben benötigt, hatte Vorstandschef Friedrich Joussen kürzlich bei der Vorlage der Halbjahresbilanz erklärt. Mitte Mai bezifferte die Tui ihr finanzielles Polster auf 2,1 Milliarden Euro.

Hohe Rückzahlungen an Kunden drohen

Für zusätzliche Unsicherheit sorgen die Kundengelder: In ihrer Zwischenbilanz hatte die Tui zuletzt 2,86 Milliarden Euro aus „touristischen Anzahlungen“ ausgewiesen – unklar ist, welche Summe der Konzern Urlaubern für abgesagte Reisen erstatten muss. In Deutschland haben die Kunden einen Rechtsanspruch darauf, dass Veranstalter von Pauschalreisen nach einer Stornierung die geleisteten Anzahlungen innerhalb von zwei Wochen überweisen. Nach Tui-Angaben war zuletzt nur etwa die Hälfte der Kunden bereit, anstelle von Bargeld Reisegutscheine zu akzeptieren.

Von Oktober bis März verbuchte der Konzern unter dem Strich ein Minus von rund 892 Millionen Euro – der Verlust war damit mehr als zweieinhalbmal so hoch wie im Vorjahreszeitraum. Um die Corona-Pandemie zu überstehen, will der Vorstand die Verwaltungskosten um 30 Prozent senken und rund 8000 Stellen streichen. Die Arbeitnehmervertreter rechnen damit, dass das Management seine Pläne dafür in den nächsten vier Wochen konkretisiert.

Von Jens Heitmann