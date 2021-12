Hannover

Trotz der vierten Corona-Welle und der neuen Virusvariante Omikron blickt die Tui zuversichtlich in die Zukunft. Der Konzern rechne damit, in der nächsten Sommersaison wieder das Buchungsniveau vor dem Beginn der Pandemie zu erreichen, sagte Vorstandschef Friedrich Joussen am Mittwoch bei der Bilanzvorlage: „Wir haben das schlimmste überstanden.“ Obwohl die Tui im Ende September abgeschlossenen Geschäftsjahr 2021 mit einem Minus von 2,5 Milliarden Euro erneut einen hohen Verlust verkraften musste, sieht Joussen die Existenz des Konzerns nicht mehr in Gefahr. „Aktuell verfügen wir über eine Liquidität von 3,5 Milliarden Euro.“

Die Tui hofft darauf, die positive Entwicklung aus dem vergangenen Sommer fortschreiben zu können. Nach der Wiederaufnahme des touristischen Geschäfts konnte der Konzern zwischen Juli und September in einzelnen Bereichen wieder schwarze Zahlen schreiben, auch wenn das operative Quartalsergebnis mit 97 Millionen Euro insgesamt negativ blieb. Seit Anfang Oktober seien rund 1,4 Millionen Buchungen eingegangen, hieß es. Insgesamt verzeichne man für den Winter und den nächsten Sommer aktuell 4,1 Millionen Buchungen. Für die nächsten Monate plant die Tui mit einer Kapazität von 60 bis 80 Prozent des Vor-Corona-Niveaus.

Der Trend geht zu teureren Buchungen

Wie wichtig eine dauerhafte Erholung des Geschäfts für den Konzern ist, zeigt der Blick in die Bilanz. Im Vergleich zum schwachen Jahr 2020 ist der Umsatz 2021 noch einmal um rund 40 Prozent auf 4,7 Milliarden Euro eingebrochen – im Jahr vor der Krise hatten die Erlöse noch bei 18,9 Milliarden Euro gelegen. Nur dank Staatshilfen von insgesamt 4,3 Milliarden Euro konnte die Tui der Insolvenz entgehen. Im Sommer hatte der Konzern sein Eigenkapital aufgezehrt – im Oktober wurde es durch eine Kapitalerhöhung aufgestockt.

Noch gebe es keine Hinweise darauf, dass die Omikron-Variante des Coronavirus die Reiselust der Kunden dämpfe, sagte Joussen. Aktuell gebe es nur wenige Stornierungen oder Umbuchungen auf spätere Termine. Die Tui setzt darauf, dass Impfungen die Pandemie beherrschbar machen. Optimistisch stimmt den Konzern der Trend zu teureren Buchungen – die Kunden seien bereit, für höherwertige Hotels oder längere Aufenthalte mehr Geld auszugeben als vor der Pandemie, sagte Joussen. Da Kunden aber deutlich später und kurzfristiger buchten als vor Corona, sei es für eine konkrete Prognose für die Sommersaison noch zu früh.

Konzern kommt mit Einsparungen voran

Wie unsicher die Aussichten sind, zeigt die aktuelle Verschärfung der Einreiseregelungen in Großbritannien. Zusätzlich zu einem PCR-Test nach der Ankunft dort verlangt die britische Regierung noch einen Corona-Test vor dem Abflug. Die dortige Touristikbranche befürchtet, dass sich Kunden auch aus Sorge vor einer Quarantäne in Feriengebieten bei Buchungen zurückhalten. Joussen zeigte sich dennoch zuversichtlich, dass die zuletzt gestiegene Nachfrage aus dem Königreich weiter anzieht.

Der Tui-Chef erwartet, den finanzielle Spielraum des Konzern kontinuierlich erweitern zu können und damit einer „Refinanzierung und Reduzierung der Inanspruchnahme der Staatskredite“ näher zu kommen. Von den für 2023 angekündigten jährlichen Kostensenkungen von 400 Millionen Euro habe man bereits im abgelaufenen Geschäftsjahr rund 60 Prozent realisiert, sagte Joussen. „Wir wollen, wir können und wir werden zu wirtschaftlicher Stärke zurückfinden.“

Von Jens Heitmann