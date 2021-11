Hannover

Weit mehr als 600 Energieversorger bundesweit haben angekündigt, ihre Gaspreise zu erhöhen. Teilweise ist dies schon geschehen – teilweise steht es demnächst an. Auch in der Region Hannover reichen Stadtwerke an Kunden weiter, was ihnen auf der anderen Seite mehr abverlangt wird: kräftig gestiegene Einkaufspreise, höhere Abgaben (CO2-Preis) und Netzentgelte.

In Lehrte etwa kostet ein Jahresverbrauch von 10.000 Kilowattstunden (kWh) Gas von Januar an im Grundversorgungstarif etwa 74 Prozent mehr, in Neustadt rund 51 Prozent. In Springe sind es – mit den Erhöhungen zum 1. Oktober, Dezember und Januar – etwa 38 Prozent. Burgdorf hebt den Preis um rund 32 Prozent an. Die Stadtwerke Garbsen dagegen erhöhen um „nur“ 15 Prozent. Im Bundesschnitt liegen die Preisanhebungen laut Gasvergleich.com bei etwa 25 Prozent – es gibt aber auch Steigerungen weit über 100 oder sogar 150 Prozent.

Enercity: Preis bleibt – vorerst

Die gute Nachricht ist: Der hannoversche Versorger Enercity plant laut Pressesprecher Carlo Kallen „derzeit keine Preisanpassung“. Die ehemaligen Stadtwerke Hannover hatten ihre Gaspreise zum 1. April um gut 7 Prozent angehoben, nachdem sie fünf Jahre stabil gewesen waren. Neben dem Grundversorgungstarif gibt es für das Netzgebiet Hannover Modelle mit ein- und eineinhalbjähriger Laufzeit – hier schwanken die Preise im Zeitverlauf, gelten je nach Abschlusszeitpunkt andere Konditionen. Wie der Preis für diese Modelle zum Vergleich mit heute etwa zu Jahresanfang war, dazu sagt das Unternehmen nichts.

In der Regel sichern sich die Energieversorger die Gaseinkaufspreise viele Monate oder sogar Jahre im Voraus. Deshalb erstaunt es, dass jetzt die Preiserhöhungen der vergangenen Monate auf dem Erdgasmarkt als Grund für steigende Abgabepreise genannt werden.

Darauf sollte man beim Versorgerwechsel achten Man verringert den Gasverbrauch oder wechselt den Gasversorger – dies sind die beiden Wege, um bei den Energiekosten zu sparen. Wer seinem bisherigen lokalen Versorger treu bleiben will, sollte schauen, ob dieser auch einen anderen Tarif anbietet als den Grundversorgungstarif. Schon hier kann ein Wechsel deutliche Einsparungen bringen. Ein Gasversorgerwechsel ist so einfach wie der des Stromanbieters. Im Internet gibt es Vergleichsrechner wie Verivox, Check 24, Finanztip oder Gasvergleich.com. Dort kann man die Vorgaben für die Suche einstellen – etwa Vertragslaufzeit, Preisbindung, Ökotarif, Bonusangebote, mit oder ohne direkter Wechselmöglichkeit vom Suchergebnis aus. Am besten sollte man sich alle möglichen Tarife anzeigen lassen. Voreingestellt als Vergleichsmaß ist der Grundversorgungstarif des örtlichen Anbieters – dies sollte man gegebenenfalls ändern. Niemand muss befürchten, wegen eines Fehlers beim Wechsel oder weil ein gewählter Anbieter plötzlich nicht mehr liefern kann, nicht mehr heizen oder kochen zu können. Das Gas kommt weiter, dafür stehen die Grundversorger ein. Dann gilt wieder deren Tarif. Verbraucherschützer raten von Vorkassetarifen ab. Wenn etwas schiefgeht, ist es bei diesen mühsam bis unmöglich, Geld zurückzuerhalten. Und bei vielen auf den ersten Blick günstigen Angeboten gilt: Man sollte hinschauen, was im gegebenenfalls zweiten Vertragsjahr gilt. Dann fallen in der Regel die Boni und Rabatte weg.

Unterschiedliche Strategien beim Gaseinkauf

Detlef Grunwald, Leiter Energiewirtschaft und Vertrieb der Stadtwerke Garbsen, sagt, dass sein Haus die Preise jetzt auch wegen gestiegener Einkaufspreise erhöht hat. „Wir beziehen Teilmengen bis zu drei Jahre im Voraus, tätigen die letzten Käufe aber erst unmittelbar vor Beginn des Lieferjahres.“ Und das habe nun dazu geführt, dass für das Jahr 2022 „ein Teil unseres Gasbezuges vom zurückliegenden Preisanstieg betroffen ist“ – also recht teuer war.

Wer einen Gasherd hat, muss sich auf höhere Energiekosten einstellen. Quelle: Imago

Laut Grunwald ist dieses Konzept dennoch von Vorteil. „Insgesamt führte diese Strategie zu einem günstigeren Preis, als wenn sämtliche Mengen erst kurz vor Lieferbeginn beschafft worden wären.“ Auf jeden Fall werde nur das an die Kunden weitergegeben, was die Stadtwerke Garbsen selbst mehr aufbringen müssten.

Die Energiewerke Isernhagen (EWI) kaufen nach Angaben ihrer Sprecherin Daniela Gensert die benötigten Mengen für ein Lieferjahr über 24 bis 30 Monate hinweg ein – für 2022 habe man daher vor allem 2020 und in diesem Jahr die benötigten Teilmengen eingekauft. „Da die Handelspreise im Jahr 2021 aber exorbitant gestiegen sind und in den Vorjahren auf niedrigem Niveau waren, kommt diese Preiserhöhung zustande“, erklärt Gensert.

Gasspeicher sind nicht mehr voll

Es wäre wohl besser gewesen, sich die erwartete Gasabsatzmenge schon 2019, spätestens aber 2020 auf einen möglichst großen Schlag zu sichern. Doch viele Energieversorger hatten mit tendenziell sinkenden Preisen gerechnet, denn so war es bis 2018 mehrere Jahre hintereinander. Corona und die dann wieder kräftig anspringende Wirtschaft mit einem sehr starkem Gasbedarf in Asien hatten sie nicht auf ihrer Rechnung, ebenso nicht Konflikte zwischen Ländern und um Gaslieferungen und Durchleitungen (Nord Stream 2, Belarus, Ukraine). Damit wurde Gas schon knapp und teurer. Zudem, erklärt Gensert, könne die Gasfördermenge nicht so schnell erhöht werden. Auch seien die Gasspeicher nicht mehr voll, da viel Gas für die Stromerzeugung genutzt worden sei. Das habe die Knappheit bei steigender Nachfrage verschärft.

Enorme Preisanstiege im Großhandel

So stieg der Großhandelspreis für Erdgas laut Statistischem Bundesamt seit Jahresanfang um gut das Doppelte. Der Einfuhrpreis („Grenzübergangspreis“) lag laut Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle im Sommer um 146 Prozent über dem Vorjahresniveau. Dieser Beschaffungspreis macht laut Bundesnetzagentur und Bundeskartellamt knapp die Hälfte des Gaspreises aus. Der Anteil der Netzentgelte, die die Versorger zahlen müssen, wenn Gas nicht durch eigene Leitungen fließt, liegt bei 24 Prozent. Auf gesetzliche Abgaben entfallen Bundesbehörden zufolge nicht ganz 26 Prozent – laut dem Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) allerdings etwa ein Drittel.

Von Ralph Hübner