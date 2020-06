Rassistischer Werbespot: VW-Vorstand berät über Konsequenzen

Wolfsburg

Nach massiver Kritik an einem rassistischen Werbevideo für den neuen Golf soll sich der gesamte Volkswagen-Vorstand mit der weiteren Aufarbeitung des Themas beschäftigen. Dies hat der Konzern am Freitag beschlossen. Zuvor hatte die interne Revision die Vorgeschichte des auf Instagram geposteten Werbespots geprüft. „Die ersten Ergebnisse liegen vor“, sagte Hiltrud Werner, die im Vorstand für das Ressort Integrität und Recht verantwortlich ist. „Nun wird in der kommenden Woche der Konzernvorstand diese Erkenntnisse bewerten und über Konsequenzen beraten.“ Details dazu wurden noch nicht bekannt.

In dem etwa zehnsekündigen Werbeclip war unter anderem zu sehen, wie eine riesige weiße Hand einen schwarzen Mann durchs Bild schiebt und schließlich wegschnippt. Der VW-Betriebsrat forderte eine rasche Aufarbeitung, nachdem das Unternehmen sich nach Ansicht von Kritikern zu spät entschuldigt und verharmlosend reagiert hatte. Die Vertrauensleute der IG Metall sorgen sich um das Image des Arbeitgebers.

Konzern will über Hintergründe berichten

Das Zustandekommen des Videos war zwei Wochen lang untersucht worden. „Wir werden unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die Öffentlichkeit nach der Beratung im Konzernvorstand schnellstmöglich über alle wichtigen Details und Hintergründe informieren“, sagte Werner. „Wir werden auch darüber berichten, was Volkswagen unternimmt, um zu verhindern, dass so etwas noch einmal passiert.“ Rassismus, Diskriminierung und Intoleranz hätten bei VW keinen Platz.

Video schon früher auf Twitter-Account veröffentlicht

Die Sequenz hatte in den sozialen Netzwerken Empörung ausgelöst. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) bezeichnete das Video als „eindeutig rassistisch und menschenverachtend“. Auch VW-Vertriebsvorstand Jürgen Stackmann sprach von einem „rassistischen Werbevideo“, das jeden anständigen Menschen beleidige. Das Video war allerdings schon elf Tage vor der Veröffentlichung bei Instagram auf dem offiziellen Twitter-Account Stackmanns erschienen und nach erster Kritik wieder gelöscht worden. Das Profil betreibt Stackmann nicht selbst, es wird von anderen verwaltet. „Über den Hinweis und die Löschung des von der Fachabteilung freigegebenen Videos war Herr Stackmann nicht informiert worden“, erklärte ein VW-Sprecher.

