Rassismus im VW-Werk Zwickau? Staatsanwaltschaft schließt Strafakte

Die Staatsanwaltschaft Zwickau hat in Folge Medien-Berichten über Rassismus im VW-Werk Zwickau die Aufnahme von Ermittlungen geprüft. Das bestätigte ein Sprecher am Montagabend. Die Anklagebehörde klappte die Akte jetzt aber erstmal zu.

Der erste Artikel zum Thema mit dem Titel „Würde die Mauer noch stehen, wäre der ganze Abschaum nicht hier“ war im November 2020 in der Leipziger Volkszeitung erschienen. Darin beschrieb der ägyptisch-stämmige VW-Mitarbeiter Marik (Name von der Redaktion geändert) rassistische Übergriffe an seinem Arbeitsplatz, zum Beispiel Affenlaute oder Sprüche wie: „Was hast du angestellt, dass du deinen eigenen Neger bekommen hast?“ Die Echtheit der Vorwürfe konnte die Zeitung mithilfe eines handschriftlichen Tagebuchs, den Angaben weiterer Kolleginnen oder Kollegen sowie anderer digitaler Medien nachvollziehen.

VW Sachsen wehrte sich gegen die Vorwürfe

Die Staatsanwaltschaft prüfte laut ihres Sprechers bei ihren Ermittlungen zwei Tatbestände, die aber zunächst nicht weiter verfolgt werden: Zum einen Volksverhetzung, welche sich nicht erhärten ließ, da die Übergriffe nicht öffentlich passierten, sondern intern am Arbeitsplatz.

Zweitens untersuchten die Ankläger ein „Ermittlungsverfahren wegen Verdachts der Beleidigung gegen bisher unbekannte Tatverdächtige zum Nachteil Ihrer Person“, wie es in dem Schreiben aus Dezember an Marik heißt. Dieses Verfahren ruht aber. Denn der Geschädigte, der Arbeiter Marik, entschied sich, auf eine Anzeige gegen die betreffenden Personen zunächst zu verzichten. Er erklärte , dies zu einem späteren Zeitpunkt nachzuholen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt aber erst weiter, wenn dieser Strafantrag vorliegt, so sieht es das Gesetz vor.

Der Autoproduzent Volkswagen Sachsen hatte sich im November gegen die Vorwürfe über Vorkommnisse im Werk Mosel gewehrt. „Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, Diskriminierung und Intoleranz haben bei VW keinen Platz. Unternehmen und Betriebsrat dulden keine Diskriminierung und gehen entschieden gegen Fremdenfeindlichkeit vor“, erklärten Geschäftsführung und Betriebsrat damals in einer gemeinsamen Erklärung. In dem Zwickauer Werk herrscht ein Anteil von 0,2 Prozent nicht-gebürtigen Deutschen unter den Beschäftigten.

Einen Aufhebungsvertrag lehnte Marik ab

Marik lebt seit Ende letzten Jahres wieder in seiner Heimat Hannover. In Folge der Erlebnisse in Zwickau befindet er sich in psychotherapeutischer Behandlung, immer montags und freitags. Volkswagen Sachsen hatte ihm zuletzt eine Versetzung an andere Standorte angeboten, die Marik aber ablehnte. Er fordert eine Anstellung an einen westdeutschen Volkswagen-Standort, also in: Emden, Kassel, Salzgitter, Wolfsburg, Braunschweig – oder Hannover, wo er vor dem Wechsel nach Zwickau befristet beschäftigt war.

Auch einen Aufhebungsvertrag inklusive einer über sechs Monate gestaffelten einmaligen Zahlung über 25. 000 Euro lehnte Marek ab. „Ich will kein Geld, ich will meine Arbeit“, sagte er.

