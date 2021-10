Göttingen

Die Insolvenz der EEV Erneuerbare Energie Versorgung AG hat ein juristisches Nachspiel. Wegen des Verdachts auf schweren Betrug, Kapitalanlagebetrug, Untreue und Verstoß gegen das Gesetz über das Kreditwesen müssen sich von Dienstag an fünf frühere Verantwortliche der Firma vor der großen Wirtschaftskammer des Landgerichts Göttingen verantworten (Az.: 5 KLs 2/18). Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen vor, zahlreiche Anleger geschädigt zu haben.

Die EEV AG hatte von 2012 an nach Angaben ihres Insolvenzverwalters rund 26 Millionen Euro bei Anlegern eingeworben, davon knapp 17 Millionen Euro in Form von Genussrechten und rund 9,5 Millionen Euro in Form sogenannter Nachrangdarlehen. Mit dem Geld sollte der Kauf eines Biomasseheizkraftwerks in Papenburg und die Entwicklung eines Offshore-Windparks („Skua“) in der Nordsee finanziert werden. Doch dazu kam es nicht: Ende November 2015 meldete die EEV Insolvenz an.

16 Verhandlungstage sind vorgesehen

Nach Einschätzung der Staatsanwaltschaft war Vorsatz im Spiel. Die Angeschuldigten hätten den Anlegern „bewusst verschwiegen“, dass der Windpark „Skua“ in den militärischen Übungsgebieten der Bundeswehr gelegen hätte und das Verteidigungsministerium seit mehreren Jahren dem beim Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie anhängigen Planfeststellungsverfahren „aufs Schärfste widersprochen“ habe. Zudem hätten die Verantwortlichen den Unternehmenswert des Kraftwerks „zu hoch angesetzt“.

Wegen der hohen Zahl an Geschädigten findet der Prozess im Bürgerhaus Bovenden statt. „Für so viele Menschen haben wir im Landgericht unter Corona-Bedingungen nicht genug Platz“, sagte ein Gerichtssprecher. Am ersten Verhandlungstag ist die Verlesung der Anklageschriften vorgesehen. Insgesamt sind bisher 16 Verhandlungstage bis April vorgesehen.

Von Jens Heitmann