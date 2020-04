Preiskampf im Transportgewerbe: Druck auf Spediteure wächst

Hannover

Große Auftraggeber aus der Transportbranche wollen die Corona-Krise nutzen, um die Preise der Fuhrunternehmer zu drücken. Nachdem die Deutsche-Bahn-Tochter Schenker und der Osnabrücker Logistik-Konzern Hellmann bereits Abschläge bei Frachtraten eingefordert haben, zieht nun der Zementhersteller Holcim nach. Wegen der niedrigeren Dieselpreise und der gesunkenen Auslastung habe sich die Marktlage verändert, heißt es in einem Schreiben an Spediteure, das der HAZ vorliegt. Daher erachte man eine Reduzierung der Frachtkosten „um 13,7 Prozent als angemessenen und fairen Beitrag.“

Nach Einschätzung des Bundesverbandes Güterverkehr Logistik und Entsorgung (BGL) sind „Teile des deutschen Marktes bereits in die Illegalität abgerutscht“. Auf den einschlägigen Frachtenbörsen würden inzwischen dauerhaft Frachtentgelte angeboten, die weit unter Einstandspreisen liegen. Diese Angebote seien illegal, da sie nicht mehr mit den Vorschriften zum Mindestlohn vereinbar seien, sagt BGL-Vorstandssprecher Dirk Engelhardt: „Solches Verhalten ist in der jetzigen Zeit absolut unangebracht, ethisch nicht vertretbar und keinesfalls tolerierbar.“

Anzeige

Holcim besteht auf Preisnachlass

Das Schreiben von Holcim gleicht einem Diktat: Als „zuverlässiger Geschäftspartner“ möchte man den Spediteuren „die Möglichkeit geben, auch in dieser außergewöhnlichen Krise die weitere Zusammenarbeit mit uns in Deutschland sicherzustellen“, heißt es darin. Im Gegenzug erwartet der Konzern, dass die Auftragnehmer die Kürzung der Frachtraten ab Mitte April stillschweigend hinnehmen. „Wir sind aufgrund der aktuellen Umstände derzeit leider nicht in der Lage, uns kurzfristig in einem persönlichen Gespräch mit Ihnen zu diesem Thema auszutauschen.“

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Der Konzern räumt ein, dass die Ankündigung der Preissenkung kurz vor Ostern in einigen Fällen „mit einer zu knappen Zeitvorgabe verschickt“ worden sei. Grundsätzlich lasse man den Geschäftspartnern genügend Zeit, um solche „Anpassungsangebote“ zu prüfen, sagt ein Holcim-Sprecher. In der Sache aber bleibt das Unternehmen hart: „Alle Beteiligten müssen in diesen Zeiten hier gemeinsam an den Kosten arbeiten.“ Auch Holcim bemühe sich, die Prozesse in der Logistik noch effizienter zu machen.

In der Branche zeigt man sich über die Höhe der geforderten Preisabschläge verwundert. Die Ausgaben für Diesel machten nur etwa ein Drittel der Frachtkosten aus, heißt es beim BGL. In der Baustofflogistik kenne man zudem keine kurzfristigen Preisanpassungen, sagt ein Spediteur. „Die Frachtraten werden einmal jährlich im Voraus festgelegt und müssen dann auch durchgehalten werden.“ Bei Stückguttransporten im Fernverkehr seien hingegen sogenannte Dieselfloater üblich, die Preisanpassungen in beide Richtungen ermöglichen.

Nicht mehr kostendeckend

Zuvor hatten bereits die Logistik-Riesen Schenker und Hellmann für Verärgerung unter den Spediteuren gesorgt. Nach einem Bericht des Branchenmagazins „Eurotransport“ hatte die Deutsche-Bahn-Tochter bei einer Frachtenbörse Angebote eingestellt, mit denen es für Auftragnehmer nicht möglich sei, die eigenen Kosten zu decken. Inzwischen hat sich Schenker davon distanziert: Man setze auf partnerschaftliche Zusammenarbeit, heißt es: „Dazu passt nicht, auf Onlineportalen für Transporte Preisvorgaben in der Nähe oder unterhalb der Produktionskosten zu machen.“

Auch Hellmann bedauert es inzwischen, Subunternehmer unter Druck gesetzt zu haben. Das Unternehmen hatte zuvor einen Preisabschlag von 15 Prozent auf die Fracht verlangt. Zugleich wurde von den eigenen Kunden ein „Supply Chain-Sicherungszuschlag“ für nationales Stückgut, Teil- und Komplettladungen in Höhe von 8,5 Prozent gefordert, wie die „Verkehrsrundschau“ berichtet. Begründet wurde dies mit steigenden Kosten wegen der Grenzschließungen, hohen Wartezeiten und Leerfahrten und einem höheren Dispositionsaufwand. Das sei ein Versehen gewesen, heißt es nun in der Osnabrücker Zentrale. „Das Schreiben ist als gegenstandslos zu betrachten.“

Die Unruhe unter den Spediteuren hat auch die Landesregierung in Hannover erreicht. „Wir beobachten mit Sorge, dass die Transportpreise infolge der Corona-Pandemie zum Teil stark unter Druck geraten sind“, sagt Wirtschaftsminister Bernd Althusmann ( CDU). Mit mehr als 260 000 Beschäftigten gehöre die Logistik zu den größten Arbeitgebern in Niedersachsen.

Lesen Sie auch

Von Jens Heitmann