Die Sparkasse Hannover will unbefristete Prämiensparverträge von Kunden kündigen. In einer ersten Welle werde das Kreditinstitut zum Ende dieses Jahres knapp 8800 Verträge auflösen, sagte Vorstandschef Volker Alt am Mittwoch. Das betreffe etwa 7800 Kunden. „Die Entscheidung ist uns nicht leichtgefallen, aber die Renditen dieser Verträge sind heute nicht mehr zeitgemäß und können nicht zulasten der übrigen Kunden quersubventioniert werden.“ Mittelfristig werde die Sparkasse deshalb auch prüfen, aus den übrigen rund 25.000 unbefristeten Prämiensparverträgen auszusteigen.

Es handelt sich um Verträge, bei denen die Kunden neben einer Grundverzinsung eine kontinuierlich steigende Prämie auf ihre jährliche Sparleistung erhalten. Mit diesem Modell wollten Geldhäuser die Sparer langfristig an sich binden. Die Sparkasse Hannover bietet solche Verträge nach eigenen Angaben seit 1993 an. Die höchste Sparstufe wird nach 15 Jahren Vertragslaufzeit erreicht. Die Kunden erhalten dann als Prämie 50 Prozent der Jahressparleistung. Ein Kunde, der monatlich 100 Euro spart, bekommt ab dem 15. Jahr als Höchstprämie also 600 Euro.

BGH erlaubt Kündigung

In der Niedrigzinsphase sind die unbefristeten Prämiensparverträge für die Sparkassen zu einem Problem geworden. Während die Institute vor einem Jahrzehnt nur etwa ein Sechstel ihrer gesamten Zinszahlungen an solche Ratensparer überwiesen, nähere sich die Quote inzwischen vielfach 90 Prozent und mehr, heißt es in der Branche. Deshalb rentiere sich das Angebot nicht mehr.

Nach einem Urteil des Bundes­gerichts­hofs ( BGH) vom Mai vergangenen Jahres ist die Kündigung dieser Sparverträge zulässig, wenn die höchste Prämienstufe erreicht ist (Az.: XI ZR 345/18). ­Gemäß ihren allgemeinen Geschäfts­bedingungen dürfe eine Sparkasse bei Vorliegen eines „sachgerechten Grunds“ den Vertrag auflösen, heißt es in dem Urteil. Das nied­rige Zins­niveau könne ein solcher Grund sein.

In den Werbe­prospekten der Institute fanden sich zwar oft Muster­rechnungen über längere Zeiträume von bis zu 25 Jahren – nach Ansicht der Karlsruher Richter war das aber nur ein „Rechenbei­spiel, mit dem keine verbindliche Aussage zur tatsäch­lichen Lauf­zeit des Vertrags verbunden ist“. Der BGH hält es für ausreichend, wenn die Höchstprämie ein einziges Mal erzielt wurde. Nach Angaben der Sparkasse Hannover haben ihre Prämiensparkunden zwischen zwei- und 13-mal die höchste Prämie erhalten.

„Alternativangebote“ für Kunden

Laut Stiftung Warentest haben bundesweit bereits mehr als 100 Sparkassen entsprechende Verträge gekündigt – Tendenz steigend. Darunter sind auch die Sparkassen in Wunstorf und Burgdorf. Nun folgt mit Hannover das dritte Institut in der Region. In Barsinghausen hingegen gibt es bisher keine Pläne zur Kündigung der Verträge. Man spreche die Kunden mit Prämiensparverträgen aber aktiv an, „um sie über geeignete Alternativangebote zu informieren“, sagte ein Sprecher der Sparkasse. „Damit haben wir gute Erfahrungen gemacht, und das werden wir bis auf Weiteres auch beibehalten.“

Von Jens Heitmann